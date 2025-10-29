Журналистката и синоптичка Ева Кикерезова сподели доста комичен момент от живота си вкъщи. В инстаграм тя публикува забавна снимка с обяснение.Главен герой е дъщеря ѝ Екатерина, която ѝ е сърдита и е решила да изрази чувствата си по интересен начин - с няколко от заплашителни бележки, които се касаят за майка ѝ."Екатерина ми е сърдита и ми е оставила заплашителни писма пред вратата на спалнята. Онова с хикса ми е любимо", написа Ева с чувство за хумор към ситуацията.