ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъщерята на Фатик замина
©
В последните часове Александра Тюркмен сподели първата си снимка от Ню Йорк в социалните мрежи, придружена с краткото и емоционално съобщение: "NYC, baby".
Снимката, публикувана в профила на Александра показва, че младата дама е изпълнена с ентусиазъм и готова за нови преживявания в един от най-динамичните градове в света.
Феновете бързо реагираха на публикацията, поздравявайки я за смелостта да започне ново приключение далеч от родния континент. Засега не е ясно какви са плановете ѝ в Ню Йорк, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в дома му миришеше на долнопробна кръчма
10:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.