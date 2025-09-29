Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
Автор: Екип Burgas24.bg 11:14Коментари (0)213
©
виж галерията
Кръщенето на Лора беше празник на семейството, любовта, приятелството и всичко, което прави живота вълшебен. Това сподели Мари със специален пост в Instagram. тя публикува и няколко снимки от семейното тържество.

Ето какво още сподели тя с последователите си:

Обикновено хората първо решават, че ще правят кръщене и тогава избират кръстник. При нас беше обратното - видяхме колко безкрайно много Мишо я обича и защото знаехме, че вече имаме най-добрия кръстник, решихме да направим кръщенето точно сега.

Признавам, че се притеснявах за организацията, но за пореден път семейството и приятелите ни създадоха чудо. Всеки се включи с нещо и направиха този ден още по-смислен и красив.

Трите питки, омесени от златните ръце на баба, изпълниха двора с аромат на детство. Мама превърна всичко в пиршество за чудо и приказ-цялата организация, украса, всеки детайл, подреден с любов и нежност.

Светлето ни поднесе трапеза, за която всички говореха, с най-вкусните ребра на света!

Всичките ни (много!) родители изпълниха църквата и дома ни със смях, с наздравици и с безброй малки мигове, които ще помним винаги. Те организираха и всичко в най-свещеното място-храма, за да можем ние просто да бъдем там и да се насладим.

Безкрайно съм благодарна на Ирена, Алекс и Нона, които ми донесоха спокойствие в хаоса и бяха част от всеки детайл в организацията. И на всички останали, които за пореден път доказаха, че имаме най-прекрасното семейство. Обичаме и ценим всеки един от вас- тези, които виждате на снимките, и тези, които остават зад кадър.

Всички, които бяха с нас в този ден, са нашето семейство. Нашето голямо, щастливо семейство. И сме безкрайно благодарни, че ги имаме.

Липсваше ни единствено чичо Лорис, на когото Лора е кръстена, но той ще яде ребра вкъщи всяка неделя до края на годината, за да се реваншира.

Лора, ти си безкрайно обичана.



Още по темата: общо новини по темата: 1175
29.09.2025 Юлиан Константинов с дълбоко пазена тайна
29.09.2025 Алекс Богданска потвърди новината
29.09.2025 Култово предаване се завръща в родния ефир?
29.09.2025 Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
29.09.2025 Рая призна за Явор
29.09.2025 "Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочароващ финал
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
10:38 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: