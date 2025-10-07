Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дъщерята на Искрен Пецов се прочу в Южна Корея
Автор: Екип Burgas24.bg 08:57Коментари (0)152
©
виж галерията
“Моята Клаудия вече 9 години живее в Южна Корея. Тя завърши специалността “Човешки ресурси" в университета в Сеул, но от няколко години работи в сферата на шоубизнеса и се справя доста добре и е популярно лице". Тази радостна новина с нескрита гордост сподели латинопартизанинът Искрен Пецов.

Неговата първородна наследница танцува за един от най-известните корески поп изпълнители и обикаля източно-азиатската държава на длъж и на шир. “И въпреки че там живеят близо 52 милиона души, Клаудия е разпознаваемо лице, тя е звезда в Южна Корея!", разказва баща й.

Като малка дъщеря му отрано се запалила по балета и родителите й я записали, само и само да миряса, в трупата на “Веда джуниър", като си мислели, че интересът, подобно на всяко малко момиче, бързо ще отшуми. Клаудия обаче се запалила още повече по танцовото изкуство и преминала през всички възрастови школи на балетното училище, а днес, въпреки отличната си диплома от университет, изкарва прехраната си с танци и е щастлива, че е част от корейските шоу среди.

 Клаудиа от няколко години има свой собствен балет и танцува на най-големите корески сцени. Но въпреки натоварения си график, поне два пъти годишно щерката на Искрен пецов се прибира в родината, за да види брат си, родителите си и своите приятели. 

“Синът ми Георги все още не е завършил училище, той е на 18 години и догодина ще бъде абитуриент, но учи в профилирана паралелка за кинезитерапевт и най-вероятно след това ще продължи с медицината в университет", разказва още изпълнителят на песента “Среща в дъжда" и продължава: 

“Съпругата ми Диди е добре, занимава се с къщната работа и, благодаря на Бога, че всички сме добре".

А за себе си изпълнителят казва: “Цяло лято не съм спирал с концертите по морето, сега през септември също имах 3-4 концерта". Латинопартизанинът обаче признава, че с нетърпение очаква концертната си изяви с рок кралицата Милена Славова, група “Спринт", Кристина Димитрова и другите си колеги от “Сдружението на Независимите автори и продуценти", с които правят участия в София и в страната. 

“Милена прави голям концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври, посветен на 40-годишнината ѝ сценична дейност! Ще стане голям купон!", вълнува се 62-годишният изпълнител, пише "България Днес".



Още по темата: общо новини по темата: 1280
07.10.2025 Юксел Кадриев е напълно нов човек
07.10.2025 Азис с придобивка за 1 млн. лева
07.10.2025 Диляна Попова с нов любим
07.10.2025 Снимка на елегантна обувка издаде Мартин и Йоана
07.10.2025 Бесте Сабри подкрепя Айкут в съда
06.10.2025 Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:30 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
17:45 / 05.10.2025
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
16:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: