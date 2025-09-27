ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дъщерята на Калин Сърменов удари Наоми Кембъл в земята
Това стана по време на ревю в английската столица, а Калин се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон).
"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1151
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
12:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025
Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас
09:14 / 27.09.2025
Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негат...
09:15 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
23:08 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета