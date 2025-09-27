Новини
Дъщерята на Калин Сърменов удари Наоми Кембъл в земята
Автор: Екип Burgas24.bg 20:45Коментари (0)182
©
Дъщерята на актьора и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов – Димана, изпревари топмодела Наоми Кембъл.

Това стана по време на ревю в английската столица, а Калин се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон).

"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.



