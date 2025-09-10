ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дъщерята на Митко Бербатов задмина майка си по красота
Отделно, че самата тя се е превърнала в гримьор за майка си, а резултатът е смайващ - жената на Митко Бербатов прилича на момиченце, въпреки, че е на 47!
Тя е с три години по-голяма от световноизвестния футболист, но любовта им се е запазила като в първия ден, припомня "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 961
|предишна страница [ 1/161 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
17:22 / 10.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мрия Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
За какво "говори" разликата в горната и долната граница на кръвно...
15:07 / 10.09.2025
Рак на гърлото отне гласа й, но тя остана завинаги в сърцата ни
14:59 / 10.09.2025
Четиризначка роди петзнаци
14:59 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета