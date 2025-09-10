Дъщерята на Митко Бербатов задмина майка си по красота

© Дъщерята на Митко Бербатов - Деа, предизвиква фурор сред тик-тока. Красавицата показва как се гримира, като отговаря на всякакви въпроси, свързани с това.



Отделно, че самата тя се е превърнала в гримьор за майка си, а резултатът е смайващ - жената на Митко Бербатов прилича на момиченце, въпреки, че е на 47!



Тя е с три години по-голяма от световноизвестния футболист, но любовта им се е запазила като в първия ден, припомня "България Днес".