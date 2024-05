Дъщерята на Том Круз се отрича от баща си?

© На 18 април Сури Круз навърши 18 години. Макар да е дете на много известни родители - Кейти Холмс и Том Круз, за нея знаем доста малко заради усилията на майка й да не допуска медиите да се месят в личния живот на дъщеря й.



Въпреки това стана ясно, че момичето е предприела значителна промяна по отношение на това как иска да бъде възприемана от хората около себе си. Любителската театрална постановка Head Over Heels, в която участва в Ню Йорк, беше причина детайлът да излезе наяве.



В програмата за представлението сред имената на останалите актьори тя е изписана като Сури Ноел. Ноел е второто име на Кейти Холмс. А с това 18-годишната Сури дава ясен знак, че иска да се дистанцира от биологичния си баща.



В това няма нищо учудващо, защото Том Круз не поддържа връзка с дъщеря си още от ранната й детска възраст. Според мълвата причината за това е религията, която актьорът от "Мисията невъзможна" изповядва - сциентология. Круз поддържа връзка с двете си осиновени деца от брака му с Никол Кидман - Бела и Конър, и двамата отдадени на сциентологията, предава lifestyle.bg.



Сури е отгледана изцяло от майка си Кейти Холмс в Ню Йорк, като плътна подкрепа и на двете са бабата и дядото на Сури - Мартин и Катлийн Холмс, пишe Hello. Именно те бяха в публиката на Head Over Heels в Ню Йорк.