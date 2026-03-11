Дъщерята на Тони Димитрова: Отне ми около месец да й кажа
©
Да си дете на популярен изпълнител носи със себе си и позитиви, и предизвикателства. Може да бъде вълнуващо, но и трудно. Магдалена Добрева признава, че още в ранна възраст ясно е осъзнала, че всъщност е дъщеря на една от най-известните и харесвани певици в България.
"За първи път осъзнаването се случи в началното училище. Може би бях в трети клас. Децата вече знаеха коя е майка ми и започнаха да ме канят на рождени дни. В един момент разбрах, че понякога ме канят не толкова заради мен, а защото искат подаръци или внимание.“
Когато говори за майка си извън сцената, Магдалена я описва като изключително балансиран родител.
"Имало е моменти, когато е трябвало да бъде строга, но винаги е намирала баланс. За мен тя е страхотен родител и мое вдъхновение. Научила ме е да бъда смела, да прощавам и да обичам!“ - категорична е Магдалена Добрева.
Маги споделя още, че като малка не е обичала да споделя особено много с майка си, но с времето я е преоткрила като свой истински приятел.
"Когато бях дете, мама ми казваше, че освен приятелките, с които излизам и тя винаги е тук за мен и ми е приятел. Но аз тогава не я виждах по този начин. С течение на времето обаче, все повече разбирах, че всъщност тя е най-близкия ми приятел и мога да й кажа всичко."
Сега вече пораснала, красивата Магдалена споделя почти всичко с Тони Димитрова, приема я като най-добра приятелка и обожава да пътува с нея по женски. Двете често си организират вълнуващи пътешествия в чужбина, а от скоро дори имат и еднакви татуировки.
Един от най-трудните моменти между Тони Димитрова и Магдалена се случва, когато Маги решава да се занимава с актьорство и е приета в НАТФИЗ.
"Всъщност това не беше изцяло моя мечта. По-скоро беше мечта на мама, която аз припознах като своя. Виждах как другите горят в това, а аз не го усещах като моето нещо“, разказва откровено тя.
След като започва обучението си, тя попада в конфликт с преподавател и преживява тежък период. Дълго време не споделя на майка си какво се случва. "Отне ми около месец да ѝ кажа. Тя беше много разочарована, че не съм била честна веднага.“ Следва период на мълчание между тях.
"Помълчахме си доста дълго. И двете сме такива – обичаме да се надпреварваме кой ще издържи повече. Но в крайна сметка, аз направих първата крачка към нея и така успяхме да възстановим отношенията си.“, пише ladyzone.bg.
Още по темата
/
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
Разделиха се
10.03
Още от категорията
/
Азис: Намразих Емилия
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Майка и дъщеря актриси отново заедно в най-новия български сериал...
20:02 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.