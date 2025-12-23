Дъщерята на Валери и Николета напомни за себе си
Никол не беше публикувала нищо близо три години.
Преди няколко дни обаче сподели снимка от екзотична почивка. На нея тя е по халат, седнала в удобно кресло в луксозна хотелска стая. Кадърът показва само левия профил на вече порасналата дъщеря на Ни Ло, но това е напълно достатъчно – личи си, че Никол е много красива.
Коментарите в профила ѝ не закъсняха: "1:1 с татко си – Валери“, "По-красива от майка си“, "Красавица“, бяха само част от реакциите на последователите ѝ.
Никол качи и мила снимка с по-малката си сестра – Борислава и написа: "Моята прекрасна сестра – Борислава“.
