Дъщерята на Валери Божинов и Николета Лозанова Никол, качи нова снимка във Фейсбук профила си.Никол не беше публикувала нищо близо три години.Преди няколко дни обаче сподели снимка от екзотична почивка. На нея тя е по халат, седнала в удобно кресло в луксозна хотелска стая. Кадърът показва само левия профил на вече порасналата дъщеря на Ни Ло, но това е напълно достатъчно – личи си, че Никол е много красива.Коментарите в профила ѝ не закъсняха: "1:1 с татко си – Валери“, "По-красива от майка си“, "Красавица“, бяха само част от реакциите на последователите ѝ.Никол качи и мила снимка с по-малката си сестра – Борислава и написа: "Моята прекрасна сестра – Борислава“.