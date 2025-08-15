ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дъщерята на Вергов се носи като хипи
Тя сподели кадри, на които като истинско хипи се носи неглиже с небрежни коси и дебел слой крем за пъпки на лицето, без изобщо да се интересува от хорското мнение.
Алена работи от лаптопа си и не пропуска възможност да спортува. Любимото й занимание са водните спортове. През вечерите се включва в културната програма на къмпинга, като свири на китара и изпълнява свои музикални парчета, пише "Ретро".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 686
|предишна страница [ 1/115 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Още пет популярни личности влизат в "Traitors: Игра на предатели"...
10:47 / 15.08.2025
Цветът на устните може да показва за потенциални здравословни про...
10:24 / 15.08.2025
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
10:10 / 15.08.2025
Близките на Йоргос Мазонакис го вкараха в психиатрия
10:22 / 15.08.2025
Чудесата на Бачковския манастир, които нямат обяснение и до днес
09:17 / 15.08.2025
Къци Вапцаров с впечатляваща история от родното ни Черноморие
09:03 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета