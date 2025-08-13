ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дъщерята на Вергов тръгна по друг път
Песента е по текст на самата Алена. Наследничката на Вергов е и режисьор на видеото, а музиката е създадена в съавторство със Симеон Божилов, който е и аранжирал парчето, пише "Телеграф". "Аз самата влизам без очаквания, но с огромен хъс. Шубето е най-големият страх, но се опитвам да не му се впечатлявам. Знам само, че както и да се развие парчето, няма да е последно защото имам много неща, които не мога да кажа в живота, но мога да ги напиша, изпея и изсвиря", споделя Алена и допълва: "Не искам ефекти и модулации на гласа. Искам чистота любов, думи и чувства, които да трогват хората по техния начин.“
Текстът на "Приключваме" e написан още по време на следването на Алена в НАТФИЗ, но днес за нея той носи по-дълбок смисъл: "Парчето ни тласка да се замислим, че с гадните, безсмислени и задушаващи неща в живота трябва да приключваме навреме. И че от лъжите просто няма смисъл. Не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото щастие."
C музикалния дебют Алена поставя началото на нов етап - женска банда, в която зад барабаните е Ана-Мария Пламенова, на китарата свири Йоана Шопова, а басът е в ръцете на Яна Миладинова (JinxY).
"Съвсем скоро ще обявим предстоящите концерти. Очакват се още авторски парчета, много кеф от работата и... проба-грешка. Човек пробва и се учи, докато e жив", казва Алена с усмивка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 656
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки: Знам, ...
12:12 / 13.08.2025
Кристиано Роналдо се е изръсил милиони за пръстена на Джорджина
11:56 / 13.08.2025
В шкембе чорбата преди век са присъствали добавки като...
11:54 / 13.08.2025
Парис Хилтън показа лукс и пораснали деца
10:16 / 13.08.2025
Почетен гражданин на Бургас празнува днес
09:00 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета