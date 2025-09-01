ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двамата братя Стораро женени за сестри? Говори тъстът
"Другата ми дъщеря се казва Арзу. Имам и син, който е по-малък, роден е през 2011, сега е на 14 години. Използвам случая да го поздравя", каза още в клипчето Стефанов.
Сватът на Тони Стораро изразява съжаление, че не е могъл да присъства на годежа на Емрах и Айлян. "Но съпругата ми беше там", уточнява той. "Не познавам това момиче, Айлян, но много искам младите да са щастливи! Сега вече се сродяваме и с нея, и със семейството ѝ", подчерта бащата на Гюлджан.
Таткото на жената до Фики сподели, че от години е близък приятел с баща му. "За мен е Тонче, знаем се отдавна", довери сватът на Тони Стораро.
Слухът, че Гюлджан и Айлян са сестри тръгва от профил в тик-ток с ник нейм mimi.mihaylova111. Той е на млада жена, която редовно качва видеа, на които пее турски песни и палаво кърши рамене и снага. Именно от този профил е качен коментарът: "100 процента е сестра на Гюлджан" към първата снимка на Емрах с неговата млада избраница.
За сефте помества този фотос на щастливите годеници една рускиня, родена в Санкт Петербург, но живееща от години у нас - Людмила Захажаева, майка на бившата водеща на "Скандално жълто" Албена Вулева и участничка в едно от изданията на "Вип Брадър". Как Захажаева се е сдобила с кадъра и информацията за годежа, остава мистерия. Но е факт, че публикуваното от нея, и то дни, преди да изтекат снимки и клипове от тържеството, се оказа чистата истина.
Факт е, че всички "заподозрени" - и Тони Стораро, и Бисер Стефанов, и Айлян са родом от един регион. Поп фолк ветеранът е от Шумен, бащата на снаха му Гюлджан е от Търговище, пише "България Днес", а годеницата на Емрах е дошла на бял свят в близкото до Исперих село Подойва, откъдето са дошли да я вземат с големи салтанати за годежа.
