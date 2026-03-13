Две от прочутите тризначки от "Биг брадър“ крещяха като освирепели под прозорците на принц Уилям.За това сигнализираха бдителни британци, които заснеха скандиранията им и ги пуснаха в социалните мрежи.Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън. Кралската двойка пристигна в съвместими сини ансамбли. Впечатление направиха диамантените обеци на Кейт. Заедно с Уилям се присъединиха към крал Чарлз, кралица Камила, принцеса Ан и нейния съпруг, както и херцога и херцогинята на Глостър за службата. Принц Албер от Монако също дойде на конгрегацията.Докато хората с любопитство следяха влизането и излизането на кралските особи в Уестминстърското абатство на Лондон, вниманието им привлякоха и нашенките Вяра и Надежда, които от няколко години живеят като клошари в центъра на английската столица. Те бяха с целия си багаж от два опърпани куфара и нервно редяха думички на техен диалект от типа на "Дека са ти пръстените, ма“. Хората обаче не разбраха какво говорят, но им беше интересно да научат, чувайки Уилям и гей в едно изречение. "Изглежда има известно недоволство сред обществеността относно участието на кралското семейство в събитието“, написаха към клипчето британски фейсбук страници и потърсиха преводач за излиянията на благоевградчанките, пишат от "Телеграф".