Джан-Микеле Ратта беше първият мъж, който прекрачи прага на имението на "Ергенът: Любов в рая", но уви, не успя да се задържи в предаването до финала. Продукцията го натири преждевременно заради агресия спрямо друг участник – кметския син Орлин. Кандидат-депутатът от "Меч" редовно изпускаше нервите си пред младежа от Монтана, а в един от епизодите дори си позволи да го наплюе.Днес мускулестият мачо отчита като грешка невъздържаното си поведение в риалитито и искрено поднася извиненията си. Негова половинка в живота пък продължава да е Габриела – девойката, с която се залюби в имението на о. Родос. "Бракът ще е естествено продължение на връзката ни, но на този етап се налага да отложим сватбата, тъй като преминавам през лош период в бизнеса", споделя в откровеното си интервю за "Уикенд" българо-италианецът.- Съжалявам, че напуснах "Ергенът: Любов в рая" по този недостоен начин. Не съм такъв човек в реалния живот. И до днес не мога да си обясня как за части от секундата успях да си изпусна нервите и ситуацията излезе извън контрол. Стигна се до грозна и недопустима постъпка от моя страна.- Да. Извиних се искрено на Орлин още в риалити формата. Впоследствие си писахме в социалните мрежи и няколко пъти му поднесох своите извинения. Радвам се, че Орлин ги прие. Доказа, че е човек с голямо "Ч", който умее да прощава. Всички сме хора и правим издънки понякога. За мен най-важното е да съжаляваме искрено за грешките си и да си взимаме поука от тях.- Ситуацията доста се преекспонира. Имало е много моменти в "Ергенът: Любов в рая", в които сме се разбирали с Орлин и дори съм го защитавал. Причината за ескалирането на напрежението е мъжкото его. В момента, в който си изпуснах нервите, забравих как съм се чувствал самият аз, когато съм бил жертва на насилие. Да, виновен съм, за което искрено съжалявам. Не може и дума да става обаче за физическа агресия от мен към Орлин или към когото и да било във формата или в реалния живот. От дете съм против насилието във всичките му форми, тъй като съм бил жертва на такова и знам какво й е на другата страна.- Преекспонираха се думите ми. Целеше се да се внуши, че съм казал, че е лошо да си гей и че съм против тези хора. Това не отговаря на истината. Още в предаването обясних, че според мен човек става гей заради хормонален дисбаланс или в следствие на житейския му път, но това не го прави по-лош от другите. Всеки има право да бъде какъвто иска, важното е да не вреди никому. Кой в кои дупки бърка мен изобщо не ме интересува, но искам уважение към факта, че харесвам жени. След приятелите ми има и гейове, и бисексуални дами.- Имах вербални конфликти с Шермин, Дениз и Емили. Причината беше, че не споделях техните възгледи, които за мен са неморални. След като обстановката се успокояваше, поднасях своите извинения. На банкетите момичетата, Виктор и Петър казваха, че съм говорил с тях, че съм разбран човек с прекрасна идеология и ценностна система. С всеки един от участниците съм в добри отношения днес. Съветите, които съм давал на някои от тях, са били градивни.- Категорично не съм съгласен. Ценностната ни система е много различна.- Аз - Джан-Микеле, и Габриела сме победителите в "Ергенът: Любов в рая". Намерихме се, обичаме се и сме заедно и до днес. Влязох в риалитито, за да стана популярен, без да допускам, че там ще срещна жената на живота си. Заради участничките в предишните сезони на "Ергенът" не съм се и надявал да открия в предаването момиче с моите идеология и принципи. Намерих обаче Габриела, за което съм благодарен на продукцията. Запознах се с прекрасна млада жена, с която в момента живеем заедно, уважаваме се и се обичаме.- Имам си своите кусури, но не съм обществена заплаха, лош човек или агресор. Хората, които ме познават и са имали контакт с мен, знаят, че съм добряк. Давам път дори на охлюва. В Пловдив съм участвал в много благотворителни инициативи. Познавам и съм помагал на всеки един от бездомните, а те ме уважават и обичат заради човечността ми. Никога през живота си не съм проявявал вербална или физическа агресия - дори към некоректните партньори в бизнеса, които измамиха мен и близките ми и не платиха дължимото. Приехме, че сме пили една студена вода, и си казахме, че случилото трябва да ни е урок.- Отношенията ни са много сериозни, а бракът и детето са естествено продължение на връзката на двама млади, които държат един на друг, уважават се и се обичат. За съжаление, ще се наложи малко да отложим сватбата и бебето, тъй като преминавам през сложен период в професионално отношение. Не искам да предприемам действия към създаването на семейство, докато не си стъпя отново на краката. В любимата ми Габриела намирам утеха и разбиране. Тя е жена, която е наясно какъв човек съм в действителност, и ме подкрепя. Не е с мен заради материален интерес. Няма по-хубаво от това да се чувстваш подкрепен от половинката до теб, когато имаш проблеми и си паднал на земята.- Конфликтът в Украйна му се отрази много лошо. От известно време с татко въртим бизнес с обувки, които се произвеждат в Албания. Отскоро развиваме и дейност, свързана със строителството - предлагаме услуги от А до Я. Помагам и на хора да изградят правилна физика с подходящи диети, режими и тренировки.- На 16 започнах работа през лятото като управител на фитнес. На 18 се занимавах с търговия на едро на дрехи и обувки. Бачкал съм и в Румъния. Баща ми беше акционер в бизнес с обувки, а аз тръгнах от най-ниското стъпало във фабриката и минах през всички отдели, докато накрая стигнах до позицията асистент-мениджър. 300 човека бяха под мой контрол. Работил съм с много фабрики в Италия и България. След като избухна войната в Украйна, се наложи да се прибера тук, за да се грижа за дядо ми. Опитах се да развивам международна дейност с обувки, но заради некоректни партньори не потръгна.- Не е вярно. Първа година съм студент в ХТМУ по специалност "Текстил".- Заради преживяната агресия в детството ми съм изградил защитен механизъм и съм си сложил маска и броня – да гледам лошо и да изглеждам доста внушително. И физически и вербално са агресирали други деца срещу мен навремето. По онова време бяха първите ми изяви на модната сцена – дефилирах и печелех конкурси. Тероризираха си ме. Живял съм в Петрич, Сандански и Пловдив и навсякъде бях "новият". Минал съм през шамари, бутания, подигравки, плювни... Взимали са ми дрехите и шапките. Проявената към мен агресия ме накара да започна да тренирам бойни изкуства. През годините съм успявал да защитя както себе си, така и други хора, които са имали нужда.- Избирах си сладолед от хладилната витрина пред магазин, а в непосредствена близост минаваше велоалея. Съвсем неочаквано усетих силен удар, който впоследствие разбрах, че е от голяма електрическа тротинетка. При падането почувствах ужасна болка в лявата част на тялото си. За мой късмет, в същия момент спря кола на "Бърза помощ", за да си вземе екипът й кафе от магазинчето. Виждайки ме, парамедиците веднага ме закараха в спешното отделение. Там се оказа, че имам счупване на лопатката, фрактура на ключицата и изместване на лявото рамо. Не се чувствах добре, но не пожелах да отменя заплануваната ни почивка с Габриела въпреки настояването й. След десетина дни се прибрахме в България и отидох да си направя ядрено-магнитен резонанс. Изследването показа, че съм и със скъсани връзки към бицепса и рамото.- Не. И до днес съм в прекрасни отношения с човека, който караше тротинетката. Според мен всеки понякога допуска грешки, а и в случая водачът не беше виновен, че на асфалта на велоалеята имаше бабунка. Тя допълнително е ускорила скоростта и е направило превозното средство неуправляемо.