Джан Микеле Ратта от "Любов в рая" вече следва медицинаСлед като разтуптя сърцата на фенките в "Ергенът: Любов в рая" и предизвика истинска буря от страсти, красивият българо-италианец Джан Микеле Ратта отново е в центъра на вниманието. Но този път причината не е любовен скандал, а изненадващо ново амплоа - ергенът ще става доктор.Джан Микеле вече е първокурсник в Медицинския университет в Пловдив, където редовно ходи на лекции и упражнения, въоръжен не с роза, а с учебници по анатомия, а колежки от горните курсове се обръщат след него по коридорите.Романтичният герой от телевизионния екран очевидно е решил да смени предприемачеството с трудния живот на студент, а според запознати е много сериозен, амбициозен и страшно концентриран. След като години наред опитва какво ли не - от бизнес и политика - бе в листите на партия МЕЧ, през риалити слава, до модна кариера, сега Джани се насочва към най-благородната професия. Изглежда, че чаровникът е готов да "лекува сърца", но този път съвсем буквално.Джан Микеле от малък е бил под светлините на прожекторите. Още на 14 години пловдивският тийнейджър пробива в Милано. Носител е на титлата Световен детски модел за 2013 година, снимал се е в клипове на Криско и Мария Илиева и има черен колан по карате. Малкият Джани стана любимец на публиката и дори гостува при Гала в "На кафе", където очарова всички с талант и усмивка, пишат от Хотарена.Тази есен пловдивчанинът реши да се появи отново на малкия екран. Джан Микеле и неговата избраница Габриела Михайлова се превърнаха в единствената двойка, оцеляла след "Ергенът: Любов в рая". Макар че по регламент трябваше да запазят отношенията си в тайна, двамата неведнъж бяха засичани по заведенията в Пловдив. За тях феновете казват, че са единствените истински влюбени, но критиците не са толкова сигурни. Част от зрителите и участниците в предаването определиха връзката им като токсична заради силния контрол на Джан над Габриела, която често наричат безгласна буква.Певицата Диона, известна с това, че не си мери думите, изригна срещу Джан Микеле с остри коментари по повод отношението му към Габи: "В началото той се представи като принципен, образован, от добро семейство. А всъщност това, което виждаме, е чиста еманация на балканско, селско поведение. Това не е любов, а избиване на комплекси!".Дали тази любовна буря ще навреди на новия му образ или напротив - ще го направи още по-интересен, само времето ще покаже.