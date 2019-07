"Джаз в Бургас" започва утре, чакат ни много интересни моменти

© Само дeн дели бургазлии от разтапящия сетивата фестивал - "Джаз в Бургас". В първата част на музикалното събитие през юли в романтичната обстановка на Експо център "Флора" ще изгреят джаз музиканти от България, Гърция, Австралия, Англия, Франция и Испания. Начало на фестивала на 11 юли, ще положат проектите "Red light district project", "Крис - крос " и "dRom" /Гърция/.



Веднага след тях, на 12 юли за доброто настроение на отбраната публика на фестивала, ще се погрижат "Дейвид Дауър трио" /Австралия, Англия/, "Two guitars Jazz live" и "Metaformoza". Програмата на китарното дуо "Two guitars Jazz live" включва джаз стандарти, джипси джаз, фюжън, фламенко и авторски пиеси от български композитори. Невероятна музикална симбиоза се създава в процеса на музициране между двамата музиканти - баща и син. Изпълнителският им стил е жив и динамичен, често виртуозен, но също така вглъбен и задълбочен в тайните на джаза.



Специално участие и акцент в програмата на джаз фестивала на 13 юли е участието на композитора и диригент Ангел Заберски с джаз композиции за биг бенд. В музикалния проект вземат участие 17 талантливи музиканти. Програмата включва романтични балади, фолклорни пиеси, оперни арии и джаз стандарти, както самият Заберски я определя: "Еклектика от жанрове - суинг, балада, фюжън, фолклор, би боп, мейнстрийм...". Солисти на бенда са Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Владислав Мичев, Вили Стоянов, Димитър Льолев и Арнау Гарофе, както и невероятният перкусионист Стоян Янкулов - Стунджи.



Впечатляваща част от фестивалната вечер на 13 юли ще бъдат и артистите от Armel Dupas "Piano solo concert" със специален гост Петър Салчев и "Jazz cats". Оригинална музика с подчертано джазово импровизационен дух, но и белязана от съвременното класическо камерно звучене ще предложат Armel Dupas и Петър Салчев.



"Jazz cats" - Христо Йоцов създава Jazz Cats през 2016 година, първоначално като клубен проект, вдъхновен от би-боп традицията. Майсторството на четиримата, спойката между тях и високата степен на енергия довежда до обогатяване и разнообразяване на репертоара, което превръща проекта в концертен и фестивален.







ПРОГРАМА "ДЖАЗ В БУРГАС 2019" - ЮЛИ



11 юли /четвъртък/ - 20.00 часа



1/ "Red light district project"



Дара Донева- вокал



Боил Каранейчев- вокал



Симеон Минчев- китара



Краси Зафиров- китара



Николай Костадинов- пиано



Камен Петров- бас



Адриан Николов- барабани



2 / "Крис - крос"



Петър Момчев- саксофон



Влади Мичев- цугтромбон



Александър Логозаров- китара



Евден Димитров- бас



Васил Вутев- барабани



3/ "dRom" /Гърция/



Танос Ставридис - акордеон, клавишни



Янис Каракалпакидис - китара



Василис Атанасио - кларинет, саксофон



Христос Тасиус - перкусии



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



12 юли / петък /- 20.00 часа



1/ "Дейвид Дауър трио" /Австралия, Англия/



Дейвид Дауер / Австралия /- пиано



Люк Фоулър /Англия /- бас



Мат Фишър /Англия /- барабани



2/ "Two guitars Jazz live"



Веселин Койчев - китара



Петър Койчев - китара



3/ "Metaformoza"



Росен Захариев - тромпет



Мирослав Иванов- китара



Антони Рикев - бас китара



Николай Данев ударни



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН



13 юли / събота / - 20.00 часа



1/ Armel Dupas "Piano solo concert" със специален гост Петър Салчев



Армел Дюпа /Франция/ - пиано



Петър Салчев - вокал



2/ "Jazz cats"



Арнау Гарофе Фарас /Испания/- саксофон



Любо Цанев -пиано



Димитър Карамфилов- контрабас



Христо Йоцов- ударни



3/ "Big Band in action"



Ангел Заберски - пиано



Борис Таслев -бас



Стоян Янкулов- Стунджи - барабани



Михаил Йосифов - тромпет



Тодор Бакърджиев- тромпет



Мартин Ташев - тромпет



Георги Стойков - тромпет



Димитър Бакърджиев - тенор саксофон



Димитър Льолев - алт саксофон



Арнау Гарофе /Испания/ - тенор саксофон



Венелин Георгиев - саксофон



Денис Попстоев - баритон саксофон



Владислав Мичев - тромбон



Димитър Стоев - тромбон



Божидар Василев - тромбон



Велислав Стоянов - тромбон



Александър Логозаров - китара



ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН







Билети: на касите на Експо център "Флора" и "Часовника"



Онлайн: Grabo и Eventim



Ценови категории:



- за ден - 20.00 лв.



- за два дни - 35.00 лв.



- за три дни - 45.00 лв.



- за четири дни - 55.00 лв.



- за пет дни - 60.00 лв.



- за шест дни - 65.00 лв.