Джей Ди Ванс ще става баща за четвърти път
"Много сме развълнувани да споделим, че Уша е бременна с четвъртото ни дете, момче. Уша и бебето се чувстват добре и всички с нетърпение очакваме да го посрещнем в края на юли", се казва в съвместното им изявление.
Бременността на Уша е исторически момент, тъй като за първи път действаща втора дама ще роди дете, докато заема поста си. В американската история подобни случаи са по-характерни за първите дами.
Сред най-известните примери е Франсис Кливланд, съпругата на президента Гроувър Кливланд, която ражда дъщеря си Естер в Белия дом през 1893 г.
Жаклин Кенеди също ражда по време на президентския мандат на съпруга си. Третото й дете обаче умира два дни по-късно вследствие на хиалинно-мембранна болест.
Иначе в изявлението си семейство Ванс определя периода като "вълнуващ" и изразява благодарност към военните лекари и медицинския персонал, които се грижат за тях, пише dir.bg.
