Джей Ло не е имала прекрасно детство

© Дженифър Лопес разкри, че не е получила достатъчно любов като дете от своята "нарцистична" майка и "отсъстващия" си баща. Това разкритие попзвездата прави в своя нов документален филм – The Greatest Love Story Never Told.



54-годишната певица и актриса позволи на феновете си да надникнат дълбоко в душата ѝ, където тя се бори с вътрешен смут още от дете, израснало в Бронкс. В основата на документалния филм и съпътстващия музикален филм, който е озаглавен This Is Me... Now, Лопес разкрива своите демони.



Най-големият проблем на звездата в детските ѝ години е бил, че е средно детепише Bulgaria ON AIR. Дженифър има две сестри – по-голямата Лесли и по-малката Линда и смята, че не е получила достатъчно внимание и любов от родителите си, което я кара да се превърне в много трудолюбива жена, само и само да бъде забелязана.



"Не бях първородната, не бях и най-малкото дете, бях по средата", казва тя самосъжалявайки се. Джей Ло също казва, че не ѝ е било лесно да израсне с "нарцистична" майка, която била "центъра на купона", и "отсъстващ" баща, който работел по цяла нощ и спял по цял ден.