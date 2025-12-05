Краят на една ера. Дженифър Лопес изглежда официално е скрила татуировката си на Бен Афлек. Двойката си направи еднакви татуировки през февруари 2023 г., около Свети Валентин, като Лопес отбеляза специалния момент в социалните си мрежи.Нова информация от популярния Instagram акаунт Deuxmoi твърдят, че Лопес се е решила и е направила още една татуировка, за да прикрие дизайна, който имаха двамата с бившия си съпруг Бен Афлек."Джей Ло е покрила името на Бен на татуировката си. Тя е сложила колибри на мястото на името му. Феновете не знаят точно кога е покрила татуировката, но са забелязали промяната през юли/август тази година“, се казва в съобщението.В профила бяха представени някои скорошни снимки от изпълнение на певицата, където тя танцува и пее на сцената, облечена в бляскаво бикини.Лопес и Афлек имаха символични татуировки на различни части от телата си, като тя имаше татуиран знак за безкрайност на ребрата си с имената "Дженифър“ и "Бен“, изписани с курсив. Афлек имаше татуировка от вътрешната страна на ръката си, изобразяваща две стрелки, с буквите "J“ и "B“ в противоположните посоки.Години преди двамата да се съберат отново, Лопес се обърна към скандалната татуировка на Афлек на цветен феникс на гърба му. "Има твърде много цветове. Татуировките му винаги са с твърде много цветове“, каза Лопес през 2015 г. в "Watch What Happens Live“."Не бива да са толкова цветни, разбираш ли какво имам предвид? Трябва да са, нещо като, по-готини, не знам.“През последните няколко години Лопес носеше рокли и тоалети, които подчертаваха гръдния ѝ кош, като за случая избираше да покрие татуировката си с грим. По-късни появи на червения килим показаха, че Лопес е започнала процес на премахване на татуировката.Въпреки че феновете все още нямат ясна визуализация на новия дизайн, това е първият случай, в който се обсъжда заместващата татуировка."Ето защо не си татуирате нечие име върху тялото“, написа някой в ​​секцията за коментари, пише Ladyzone.