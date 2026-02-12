Тя е жената, чиято прическа промени историята, чиято усмивка лекува разбитите сърца, а тялото й на 57 години изглежда по-силно и функционално от всякога. Дженифър Анистън празнува рожден ден и докато светът брои годините ѝ, тя просто брои тренировките си и часовете качествен сън.В последното си интервю Джен споделя, че е спряла да се изтощава с безкрайно кардио. Нейната формула през 2026 г. е:Функционални тренировки: Фокус върху баланса и силата, а не върху горенето на калории.Закуска с колаген: Анистън не започва деня си без своята доза колагенови пептиди в кафето.Сбогом на стреса: "Изключих токсичните новини и токсичните хора. Това е най-добрият серум за лице“, казва тя с усмивка.Въпреки че таблоидите не спират да я "събират“ с Брад Пит или да търсят нов мъж до нея, Джен остава вдъхновение за жените, които избират себе си. разбира се, мъжката компания покрай нея винаги е налична и това винаги са силни, красиви и интелигентни мъже."Моите бракове не бяха провал. Те бяха успешни глави от живота ми, които просто приключиха, за да започнат нови“, споделя тя.Анистън доказва, че приятелството е най-висшата форма на любов. Нейният тесен кръг от приятелки (включително Кортни Кокс) е нейната истинска опора вече три десетилетия.На 57 Джен продължава да залага на малките черни рокли, денима и кашмира. Тя не следва тенденциите – тя ги създава, като остава вярна на своята класическа естетика, пише ladyzone.bg.