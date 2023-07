© виж галерията Едва ли има някой, който да не е гледал филма "Флашданс", превърнал се в една от емблемите на 80-те години на миналия век. Още с премиерата си, той стана абсолютен хит, а с течение на времето се превърна във вечна класика. Sofia24.bg ще ви разкаже за американската киноактриса Дженифър Бийлс, която изпълнява



главната женска роля на Александра Оуенс. Непознатата до онзи момент 20-годишна актриса се превърна в истинска знаменитост.



"Флашданс“ е американски музикално-романтичен филм от 1983 година на английския кинорежисьор Ейдриън Лайн. Сценаристи са Том Хедли и Джоу Естерхас. В главната мъжка роля на Ник Хърли участва американският киноартист Майкъл Нури. В ролята на Хана Лонг участва австрийско-американската киноактриса Лилия Скала.



Дубльорка на Бийлс в танцувалните сцени е френската танцьорка и киноактриса Марин Жаан. През 1984 г. за ролята на Александра Оуенс Дженифър Бийлс е номинирана за Златен глобус. През същата 1984 г. филмът получава "Оскар“ за най-добра песен ("Flashdance... What a Feeling“) на поп певицата Айрийн Кара. Втората знакова песен във филма е "Maniac“ на Майкъл Сембело. Приходите от прожекциите на "Флашданс" възлизат на повече от 150 млн. долара и го нареждат на трето място сред най-доходоносните заглавия за 1983 година.



Сюжетът на филма е много интересен. Алекс Оуенс е оксиженистка в Питсбърг, Пенсилвания. През деня работи по обектите, а през нощта е танцьорка в бар. Мечтаейки за кариера в балета Алекс получава финансова поддръжка от шефа си Ник Хърли и морална подкрепа от взискателната, но добросъвестна инструкторка Хана Лонг. Следва кастинг пред строгото жури и прочутата, наричана от филмовите почитатели "незабравима“ сцена с конкурсния танц и водната феерия. Всъщност, "Paramount" постъпват нечестно спрямо жената, вдъхновила създаването на филма - Морийн Мардър, която действително от работник по строителните площадки става танцьорка. Студиото ѝ плаща еднократно 2 хил. и 300 долара, карайки я писмено да се откаже от бъдещи претенции.



Друг интересен момент е, че Бийлс реално не изпълнява нито един от танците, които зрителите виждат на големия екран или във видеото към песента "Maniac". Тя има общо три дубльорки, които заемат мястото ѝ пред камера, според сложността на движенията.



Американската киноактриса Дженифър Бийлс е родена е на 19 декември 1963 година в Чикаго. Майката на Дженифър се казва Джийн и е учителка от ирландско-американски произход. Баща й Алфред Бийлс е от афроамерикански произход и има свой хранителен магазин. Има двама братя, Боби и Грегъри. Нейният баща умира, когато е на 10-годишна възраст. През 1987 г. завършва Йейлския университет в Ню Хейвън и получава бакалавърска степен по американска литература.



Първата си работа получава едва на 13 години, когато успява да заблуди собственика на магазин за сладолед, че всъщност е на 16 години. Високият за тогавашната ѝ възраст ръст от 173 см определено ѝ помага в измамата и мъжът я назначава за продавачка. За да събере пари, с които да покрие разходите около бъдещото си обучение, още на 16 години започва да се изявява като модел, но само и единствено през летните ваканции.



Паралелно с това тя помага и в Илинойския институт за тийнейджъри, страдащи от различни зависимости. Визията ѝ бързо впечатлява професионалните фотографи и скоро тя се озовава в агенция, която я представлява. Докато ходи на училище, тя посещава и уроци по актьорско майсторство в "Goodman School of Drama", а отплатата за усилията ѝ идва под формата на малка роля в лентата "My Bodyguard" от 1980 г., в който си партнира с Мат Дилън и Адам Болдуин.



Предложението да се превъплъти в Алекс Оуенс в култовия "Флашданс" идва две години по-късно, когато вече е студентка по английска литература.



Дженифър дебютира в киното през 1980 г. с малка роля във филма "My Bodyguard“. Световна известност получава след втория си филм "Флашданс“ през 1983 г. Главната роля за филма Дженифър получава още като студентка в Йейлския университет. През 1984 г. за ролята на Александра (Алекс) Оуенс във "Флашданс“ е номинирана за Златен глобус, а филмът получава "Оскар“ за най-добра песен.



За същия филм получава наградата NAACP Image Награда. Следващата ѝ по-значима роля е през 1985 г. във филма "The Bride“, където си партнира с певеца Стинг. През 1988 г. играе с Никълъс Кейдж във филма "Целувката на вампира“. През 1995 г. неин партньор е Дензъл Уошингтън във филма "Дявол в синя рокля“. През същата година играе с Тим Рот във филма "Четири стаи“, режисьор на който е първият ѝ съпруг, Александър Рокуел. През 2006 г. изиграва главната роля в "Гняв-2“. През периода 2004 – 2009 г. завършва снимките в първия в света сериал с лесбийска тематика "еЛ връзки“, където играе ролята на специалист по изобразителни изкуства и лесбийка Бет Портър.



Първият брак на Дженифър е с режисьора Александър Рокуел от 1986 до 1996 г. През 1998 г. се омъжва за канадския предприемач Кен Диксън. През октомври 2005 г. им се ражда дъщеря. Диксън има две деца от предишния си брак.