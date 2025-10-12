Американската актриса и певица Дженифър Лопес обясни гафа със сценичното си облекло на концерт в Полша с фразата "Радвам се, че имах бельо“. Това стана в шоуто на Джими Фалън, на което обърна внимание списание "Пийпъл“.През юли знаменитостта се изяви на сцената, облечена в сутиен с пайети и минижуп, която обаче неочаквано загуби.Според звездата инцидентът не е бил част от нейната програма. "Моите стилисти създадоха тази визия в деня на шоуто. Видях снимка на актрисата Ясмин Блийт и тя имаше този тоалет. Помислих си: "Хайде да го направим“. Не знаех дали ще го нося, но в последния момент го направих. И тогава излязох и всичко просто се разпадна. Радвам се, че имах бельо“, отбеляза иронично певицата, пише БГнес.