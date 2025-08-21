ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дженифър Лопес продължава смело напред след развода
А последните месеци са изключително плодотворни за Дженифър – тя представи официално филмовия мюзикъл "Целувката на жената-паяк", с нейно участие, а на 9 юли стартира турнето ѝ "Up All Night: Live in 2025“
Според близки до изпълнителката източници, турнето, чийто финал бе на 12 август, е протекло "по изключително успешен начин и Дженифър си е прекарала страхотно“. Това е първата концертна обиколка на Лопес от шест години насам.
"Тя обича да се свързва и общува отблизо с феновете по целия цвят. Затова турнето бе чудесен фокус за нея – даде ѝ възможност да бъде във вихъра, правейки това, което наистина ѝ харесва“, допълва източникът пред People.
Лопес скоро ще започне да промотира и "Целувката на жената-паяк“. "Това е филмът, който тя засне миналата година в Ню Йорк, точно в момента в който с Бен преминаваха през най-трудния си период. Ангажиментите на снимачната площадка ѝ помогнаха да се справи. И днес тя е щастлива, удовлетворена и благодарна за живота си“, разказва още източникът.
Всъщност 2025 г. започна повече от успешно за Дженифър в професионален план. Освен всичко останали, тя бе удостоена с награда за цялостна кариера на събитието "Creative Impact Awards“, организирано от престижното списание "Variety“.
Лопес и Афлек обявиха, че се разделят през пролетта на 2024 г. и официално финализираха развода си в началото на януари - същия месец Дженифър присъства на световната премиера на "Целувката на жената-паяк“ на филмовия фестивал "Сънданс“. Филмът е адаптация на бродуейската класика от 1993 г. Това е и първата поява на Лопес във филмов мюзикъл.
Световната премиера на филма в кината е на 10 октомври. След това Лопес ще се появи на екрана в романтична комедия на Netflix "Служебен романс“.
В края на годината Лопес ще продължи "Up All Night“ в Лас Вегас, за да изпрати 2025 г. А следващата година ще посрещне със серия концерти в Caesars Palace, Лас Вегас, пише Ladyzone.
