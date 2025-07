© виж галерията Дженифър Лопес реагира със смях на инцидент с облеклото си по време на концерт във Варшава, Полша, в петък вечер. Певицата беше заснета на сцената, облечена в зелено бельо с висока талия и чорапогащи, след като сребриста пола с ресни се свлече от кръста ѝ, според видео, разпространено в социалните мрежи.



Лопес, която наскоро навърши 56 години, първоначално се опита да задържи полата, но след като не успя, промени поведението си и продължи изпълнението само по бельо, украсен зелен сутиен, дълги зелени ръкавици и чорапогащи. "Тук оставам по бельо“, каза Лопес пред публиката.



Един от танцьорите на Лопес се опита да ѝ помогне да върне полата на мястото ѝ, докато групата изпълняваше песента "Happy Birthday“ по повод рождения ѝ ден, отбелязан предния ден. След неуспешен опит да закопчае полата, Лопес я свали напълно и я хвърли в публиката.



Певицата се пошегува с феновете, че е доволна, че костюмът е бил подсилен и че този път е носила бельо, макар обикновено да не го прави. Реакцията ѝ предизвика позитивни коментари от страна на феновете в социалните мрежи, като някои я определиха като "легенда“ заради непринуденото ѝ поведение на сцената.



Дженифър Лопес в момента е на европейско турне "Up All Night: Live in 2025“ и отпразнува рождения си ден миналата седмица по време на концерт в Турция. Видеа от празненството, публикувани в Instagram, я показват в сребриста рокля пред голяма торта.



Лопес не за първи път попада в подобни ситуации. По-рано актрисата преживя инцидент с рокля с дълбоко деколте по време на благотворителен концерт в Ню Йорк, посветен на 98-ия рожден ден на композитора Джон Кандер, пише Факти.