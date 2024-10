© Дженифър Лопес за пръв път говори за раздялата си със своя съпруг Бен Афлек.



Певицата се откри пред комика Ники Глейзър за Interview Magazine, където Джей Ло призна, че "целият ѝ свят се взривил“ след излизането на нейния музикален филм "This Is Me... Now: A Love Story“, което е довело до това любовната ѝ история с Бен да заеме централно място.



Въпреки че Дженифър не назовава Бен директно, тя намекна какво е предизвикало крах на брака ѝ. "Трябва да си завършен като лично, ако искаш да имаш нещо, което е завършено." Звездата споделя, че вярвала, че е постигнала хармония със себе си, но това лято разбрала точно обратното.



"Трябваше да изляза от зоната си на комфорт и да бъда сама. Исках да докажа на себе си, че мога да постигна това, да бъда завършена.“



Джей Ло разказа още, че след раздялата е изпитвала микс от силни емоции - страх, тъга и отчаяние.



"Да бъда във връзка не ме определя като човек. Не мога да търся щастието в други хора. Трябва да намеря щастието в себе си."



На този етап Лопес няма никакво намерение да търси друг мъж в живота и споделя, че е във фаза, в която иска да се фокусира изцяло върху себе си, информира dariknews.bg.