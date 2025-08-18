Джизъса иска пето дете

© Благой Георгиев сложи край на футболната си кариера през 2017-а, но си е все така мегазвезда – при това не само за онези, които обичат спорта. В последните години той се изявяваше и като риалити герой по телевизиите (във "ВИП Брадър“ и "Сървайвър“), и като актьор в театъра (Спанак с картофи), а сега го гледаме и като водещ на онлайн предавания.



- Благой, в момента сте на почивка. Къде и с кого ваканцувате?



- В чужбина съм с 4-те ми деца и ни е хубаво. Винаги, когато мога, ги взимам, за да сме си заедно. През лятото често ги водя с мен извън България, както и из страната. В последните години предпочитам почивките ми да са зад граница. В странство се чувствам по-комфортно и спокойно, защото там повечето хора не ме познават. Когато съм в родината, общувам само с приятелския ми кръг. Добре ми е сред тях. Избягвам да излизам и да контактувам с непознати.



- Сам ли се грижите за 4-те си деца?



- Мога и сам да се грижа за децата си, но при нужда винаги има кой да ми помага. Родителите ми са насреща. Винаги съм казвал, че те са най-добрите на света. Помагат в абсолютно всичко и съм благословен с тях.



- Какви са професионалните ви ангажименти напоследък?



- Имам доста задачи Водя си "МАСН.ВG подкаст с Благой Георгиев“, а също и "Битката на поколенията". И двете предавания вървят с голям успех онлайн. В момента работим и върху още два-три големи проекта, за които не искам да говоря предварително. Надявам се и те да бъдат приети добре.







- Тази работа изморява ли ви?



- Не. Носи ми наслада и дори не я отчитам като работа. Същото беше преди и с футбола. Няма по-хубаво от това човек да изкарва пари от удоволствието.



- По колко време сте ангажиран с онлайн предаванията?



- Имам си уникален екип. Хората в него пишат сценариите и всичко минава по тях. Опитваме се заедно да правим нещата, но не мога да отрека, че в екипа са по-големи професионалисти от мен. Моята работа е доста по-лека, въпреки че винаги гледам да съм добре подготвен за интервютата.



- Чувствате ли се вече по-уверен като водещ?



- Предстартовата треска, която ме мъчеше в началото, когато започнах като водещ, вече я няма. Имам респект към всеки събеседник, подхождам към него с уважение. Всички разговори ги водя съвсем спокойно, все едно сме седнали някъде на кафе. Повечето от интервюираните са ми лични познати и приятели и се чувстваме комфортно, докато си говорим. Досега не съм имал труден гост.



- Ако Ви предложат да бъдете водещ в телевизията, ще се съгласите ли?



- Мисля, че телевизията вече е изместена на по-заден план. Избутана е от социалните мрежи. Гледа се сега много повече ютюб, тик-ток и т.н. Аз самият дори не си спомням кога за последен път седнах пред телевизора. Не ми е интересно, не го включвам. Информирам се предимно от интернет приложения.



- Какво е теглото ви в момента?



- За два месеца свалих 21-22 кг. След това да съм качил най-много 3-4. В момента съм 80-85 и се чувствам прекрасно. Толкова тежах и когато играех активно футбол. Благодаря на лекаря, който в момента дори пуска на пазара уникалните добавки, които помогнаха на мен да постигна желаното тегло. Ще ги препоръчвам на всички хора, които водят битка с килограмите. След като отслабнах осезателно с добавките, наистина се почувствах прероден.



- А спортувате ли?



- Да, разбира се. Всеки ден спортувам, не мога без това. Ходя на бокс, играя тенис, ритам. Освен това редовно тичам на някой стадион или имам тренировки във фитнеса.



- Изглеждате много щастлив в личен план, а настоящата ви приятелка Мария-Луиза дори написа, че е готова да стане майка. Искате ли 5-о дете?



- Никога не съм бил по-щастлив, но не ми се ще да коментирам подробно личните си отношения. Нека да си задържа подробностите за връзката ни с Мария-Луиза само за нас. Да, бих искал 5-о дете. Много обичам децата.



- Мислите ли и за сватба?



- Когато чувствата между двама души са сериозни, е съвсем естествено да има сватба. Да сме живи и здрави, всичко ще си дойде на мястото.



- Приятелката ви е инфлуенсърка, дизайнерка и има собствен онлайн магазин. Позволява ли си да ви дава съвети за облеклото ви?



- Харесвам модата и всичко, свързано с нея. Винаги съм гледал да се поддържам и да се обличам стилно. Склонен съм да се вслушвам в жената до мен и усетя ли, че нещо не й харесва, ще го променя. Не съм от комплексарите, които мислят, че ще станат мъже под чехъл, ако слушат половинките си. Най-важното е да направиш любимата си щастлива. Винаги бих се съобразил с мнението на моята.







- Задължително ли е жената до вас да се разбира с децата ви?



- Да, това е естествено. Имам 4 деца, за които се грижа и които виждам винаги, когато мога. Най-важното за мен е да ги възпитам във вяра.



- С какви жени не бихте се обвързали?



- Може да се каже, че съм старомоден в личния си живот. Така съм възпитан, израснал съм в консервативно семейство. Родителите ми са ми дали правилните насоки и държа на някои неща в отношенията с нежния пол. Ще ви дам един конкретен пример – не бих имал сериозна връзка с жена, която прави секс на първа среща. Не казвам нищо лошо за тези дами, но аз съм си консервативен.



- Дразните ли се, когато ви наричат женкар?



- От години не ме интересува какво се пише и говори по мой адрес. Аз и близките ми знаем отлично каква е истината и това ми е напълно достатъчно. Години наред са се тиражирали какви ли не глупости. Всеки ден приятели ми казват, че съм главен герой на измислени "новини. Дори не мога да повярвам, че съм чак толкова интересен на хората, та журналистите си съчиняват така упорито за мен всевъзможни сюжети.



- В какви отношения сте с бившите ви жени?



- Отношенията ни са нормални. Няма как да е по друг начин, щом имаме деца.



- Плакали ли сте за жена?



- Никога! Случвало се е обаче жени да плачат за мен. Казвам го това, без да целя да наранявам някоя дама. Просто такава е истината.



- Изчервявате ли се понякога?



- Доста срамежлив, притеснителен и емоционален съм и най-вероятно се изчервявам. Не съм се гледал отстрани, но съм сигурен, че ми личи вълнението. При мен чувствата не могат да се скрият. Когато се разсърдя или стане нещо неприятно, също ми проличава. Не съм човек, който умее да се прикрива.



- Какво не бихте простили на много близък човек?



- Щом Господ е простил всички наши грехове, кои сме ние, та да не прощаваме?! И аз давам прошка, но след това се разделям с въпросния човек. Доста съм си патил през годините от наивността и добрината си, затова сега се опитвам да съм по-предпазлив.



Все така съм си наивен и доверчив, но вече си напомням да имам едно наум. Не лъжа и не обичам да ме лъжат – това го знаят най-близките ми. За съжаление има хора, които си позволяват да изричат неистини.



- Имало ли е периоди, в които сте се чувствали самотен?



- Не, въпреки че обичам да съм сам понякога. Това е времето, в което мисля за работа, за децата, за планове и т.н. Всеки има нужда от такива моменти.