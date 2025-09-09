Новини
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Автор: Екип Burgas24.bg 08:34Коментари (0)109
©
Благой Георгиев и новата му любима са се скарали преди интервюто им в предаването "Преди обед". Неговата изгора Мария-Луиза сподели, че е по-емоционална и за едно малко спречване се е стигнало до скандал преди ефир.

Двамата разкриха как са станали нещата между тях. Излизали са в обща компанията, но първоначално Джизъса се е дърпал.

"Той казваше, че не иска повече деца, не иска повече връзки, единственото, което иска е да пътува и да се отдава на живота", споделя Мария-Луиза. "Трябваше аз да направя първата крачка в нашата връзка. При мен винаги се е случвало обратното, но при него почувствах, че трябва да се боря и нищо не можа да ме спре. 

"Запознахме се чрез общи познати, с които се събирахме постоянно. С нея заедно снимахме и общи реклами. Още на следващия ден, след като си станахме гаджета, заживяхме заедно. Няма как без караници, тя е непоносима, а аз успявам да я понасям", казва шеговито Благой Георгиев.

Мария-Луиза сподели на водещата Венета Райкова, че нейните родители са разбрали за връзката й с Джизъса от статии в интернет. В началото са били много скептични и не са одобрявали Благой, но след време и няколкото разговори, го одобрили за нейна половинка. 

"Той винаги ми помага независимо с какво - дали финансово, дали в моя бизнес, дали душевно - той винаги е до мен", казва с гордост Мария-Луиза.

Венета Райкова реши да даде съвет на младото и красиво момиче.

"За да задържих един мъж до себе си трбява да му обръщаш внимание. В началото винаги е лесно, после трябва да мислиш как да го задържиш. Да си само хубава не е достатъчно. Още 10 красиви колкото теб го чакат. Ти трябва да бъдеш умна, хитра, да имаш женска сигурност, мекота и добрина. Благо е много добър човек, никога не е оплювал своите бивши. Ако се отнасяш с уважение към него той няма да погледне друга жена, пише "България Днес".



