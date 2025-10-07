Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Джордж Клуни: Беше еднократен глупав момент, нищо повече
Автор: Екип Burgas24.bg 11:47
©
Холивудската легенда Джордж Клуни разкри неподозирана страна от себе си в ново интервю, в което споделя как е преживял загубата на една от най-престижните театрални награди – "Тони“. Вместо разочарование или гняв, актьорът избрал радикално различна реакция - да се напие до степен, в която едва се е държал на краката си.

"Беше като експлозия след месеци на пълно въздържание“, признава Клуни. След шест месеца стриктен режим по време на представленията си в Бродуей, където приемал само по чаша вино седмично, той внезапно решил да "навакса“. "Бях пиян до такава степен, че едва се движех. Върнах се у дома с Амал и просто избухвах в смях“, споделя той с усмивка.

 

На следващата сутрин обаче, еуфорията бързо се превърнала в махмурлук: "Чувствах се изключително зле през целия ден. Чувствах се като тийнейджър, който за първи път е открил алкохола.“

Алкохолът - навик, но не и зависимост

Макар да признава, че обича чаша текила или уиски вечер, Клуни категорично отхвърля идеята, че е имал проблем с пиенето. В интервюто актьорът разсъждава откровено за периодите, в които се е отпускал повече, но винаги е запазвал контрол:"Никога не съм се събуждал с мисълта, че искам да пия. Но съм имал моменти, в които всеки ден завършваше с чаша или две повече, отколкото трябва.“

Актьорът си спомня и други моменти от миналото, когато алкохолът е бил част от снимачния процес - включително случай от 90-те години по време на снимките на филма One Fine Day, когато осъзнал, че още е под влияние на алкохола в 5 сутринта.

Наркотиците - кратък епизод от младостта

Клуни също така споделя, че в началото на 80-те години за кратко е експериментирал с наркотици, включително кокаин, но опитът му бързо приключил. "Никога не е било нещо, към което съм се връщал. Беше еднократен глупав момент, нищо повече“, признава актьорът, пише ladyzone.



