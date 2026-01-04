Джордж Клуни отговори подобаващо на подигравките на Тръмп
©
Клуни, съпругата му Амал Аламудин и двете им деца станаха френски граждани по-рано този месец, след като години наред живеят в имот в Южна Франция. Клуни похвали френските закони за защита на личния живот и възможността да отгледа децата си извън Холивуд.
Американският президент Доналд Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че Франция е добре дошла за семейство Клуни, добавяйки, че актьора "по този начин получи повече публичност за политиката, отколкото за своите малко на брой и напълно посредствени филми“.
В отговор Клуни заяви пред The Hollywood Reporter: "Напълно съм съгласен с настоящия президент. Трябва да направим Америка отново велика. Ще започнем през ноември“, като явно визира предстоящите междинни избори в САЩ.
Натурализацията на семейство Клуни дойде в момент, в който Франция затяга правилата за гражданство от 1 януари, въвеждайки езикови и граждански тестове. Някои официални лица отбелязаха двойни стандарти, тъй като Клуни говори слабо френски, въпреки че е изучавал езика. Амал Клуни, адвокат по правата на човека, говори свободно френски.
Семейството живее в имението Канадел в град Брньол, в Прованс, което Клуни нарича мястото, където са "най-щастливи“. Френските министерства на вътрешните работи и външните работи защитиха решението, позовавайки се на приноса на семейството към културния престиж и международното влияние на Франция.
Приблизително 48 800 души са придобили френско гражданство с указ през 2024 г. Клуни не е единственият, който иска френско гражданство; режисьорът Джим Джармуш наскоро обяви, че кандидатства по подобни причини.
Още по темата
/
Тя ще изиграе Лили?
12:46
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
16:54 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:37 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:50 / 01.01.2026
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:23 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
09:10 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.