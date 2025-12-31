Politico.
В писмо от 20 октомври, изпратено до френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, който отговаря за процедурите по предоставяне на гражданство, министърът на външните работи Жан-Ноел Баро е предложил на холивудската суперзвезда, съпругата му Амал и децата им да бъде предоставено гражданство чрез така наречената процедура "citoyen émérite".
Тя позволява на "чужденец, говорещ френски език, който допринася чрез своята изключителна работа за авторитета на Франция и просперитета на нейните международни икономически отношения“, да получи гражданство чрез заявление до Министерството на външните работи.
Баро подчертава, че семейство Клуни "живее постоянно“ в Южна Франция, където децата им ходят на училище, и че двойката "поддържа лични и професионални връзки с [Франция]“.
В писмото се посочва благотворителната дейност на семейство Клуни и се отбелязва, че "чрез своя житейски път и ангажименти те въплъщават ценностите на солидарността, свободата и творчеството, които Франция популяризира по целия свят“. В него се посочва също, че "професионалната дейност на г-н Клуни генерира огромни финансови ползи, от които се възползва френската филмова индустрия“.
