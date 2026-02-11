Джорджина Родригес повдигна завесата към изключително луксозния живот, който тя, годеникът ѝ Кристиано Роналдо и децата им водят в Саудитска Арабия. Минималистичен дом, скъпи автомобили, чанти, бижута и посещения на забележителности са само част от ежедневието на двойката.32-годишната аржентинка показа как изглежда семейният дом, в който живеят с футболиста в азиатската страна. Той впечатлява с изчистени линии, светли и ненатрапчиви цветове и изцяло минималистичен дизайн – както отвън, така и вътре. Мебелите са в бяло, а на една от снимките се вижда диван в модерната дамаска букле.Сред детайлите се откроява и статуя на Дева Мария, поставена върху мраморната холна маса, която е сигурен знак за вярата на двойката.Внушителната автомобилна колекция на семейството е представена от няколко луксозни коли. Върху една от тях, която е спортна, се е снимала Джорджина, а в друга годеницата на Роналдо се качва, като за целта й асистира личен шофьор.На част от снимките, които сподели Джорджина в социалните мрежи, се вижда и 41-годишният Роналдо, който прекарва време с децата си. Част от забавленията за всички са и екскурзиите и посещенията на забележителности, в това число и на закрита ски писта. В момента средната температура в Саудитска Арабия е около 23-24 градуса, което прави невъзможно практикуването на открито на този спорт.Всичко това 32-годишната тъмнокоса инфлуенсърка описа в Инстаграм с една-единствена дума: "дом“.В края на миналата година Роналдо официално стана първият милиардер в историята на футбола.Двойката има две общи дъщери – Алана и Бела, както и близнаците Ева Мария и Матео, родени чрез сурогатна майка. Бела е имаше брат близнак, който трагично почина малко след раждането си. Роналдо има и по-голям син – Кристиано-младши.Семейството се мести в Саудитска Арабия през 2022 г., след като Роналдо подписва сензационен договор с Ал-Насър за стотици милиони. Сделката на практика слага край на кариерата му на най-високо европейско ниво, но значително увеличава богатството му – по неофициални данни той печели малко над 3 милиона евро на седмица. Освен това притежава и дял в клуба.Миналия месец Джорджина отново привлече внимание, след като показа подаръка си от любимия мъж за рождения ден – луксозен часовник на стойност 50 хиляди евро. Футболната звезда не пропусна да я нарече "жената на живота ми“, а децата я изненадаха с розов плакат с надпис: "Честит рожден ден, мамо. Обичаме те много.“, пише ladyzone.bg.