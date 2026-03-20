Популярната тв водеща в предаването "На кафе" по Nova Деляна Маринова-Джуджи сериозно изненада зрителитес признанието, че има нов "приятел“. Той обаче се оказа, че не е човек. Става въпрос за високотехнологичния хуманоиден робот Робърт, познат на зрителите от честите си гостувания в предаването "На кафе“, информираНай-добрата приятелка на Гала не скри възхищението си от изкуствения интелект, с който е програмиран новият ѝ спътник. Робърт разполага с реалистично човешко лице и е облечен в официален костюм, което допълва визията му на "джентълмен“ от бъдещето.С присъщото си чувство за хумор Джуди официално обяви в ефир: "Това е новото ми гадже“.Припомняме, че дъщерята на Гала и синът на Джуджи - Мари и Констанстин са семейство. Двамата имат дъщеричка Лора, а в момента очакват и втора през лятото.