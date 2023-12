Джулия Робъртс си призна кой е най-тежкият наркотик, който е опитвала

© През последните седмици медийното внимание към Джулия Робъртс е доста засилено. Причината - излизането на новия филм с нейно участие - Leave the World Behind, който вече може да гледаме в Netflix и у нас.



Покрай премиерата актрисата направи няколко публични изяви и интервюта, едно от които е в скорошното ѝ гостуване в предаването Watch What Happens Live With Andy Cohen.



За разговора си с Джулия Робъртс водещият си бе подготвил три провокативни въпроса, част от сегмента Plead the Fifth. Според правилата му актрисата трябва да отговори честно на два от въпросите, като има възможност да пропусне само един от тях.



На първия въпрос, свързан с популярното американско риалити Real Housewives of Salt Lake City, Джулия Робъртс не се поколебава да отговори. Вторият въпрос на водещия обаче е по-предизвикателен. И за изненада на на мнозина, актрисата не се поколебава да отговори и на него.



"Кой е най-тежкият наркотик, който някога си опитвала?", пита я Анди Коен. "Гъби", съвсем искрено казва Джулия Робъртс.



След като водещият ѝ задава и въпроса дали опита ѝ с гъбите е бил положителен, актрисата отново е напълно честна.



"Да, беше хубаво. Няма да лъжа. Но деца, не го опитвайте у дома!"



На третия и последен въпрос обаче актрисата решава да не отговори. А в сравнение с останалите той е сякаш най-невинният. Водещият просто бе помолил Джулия Робъртс да издаде кой от филмите с нейно участие ѝ е най-любим и кой най-малко любим. Изборът бе между "Хубава жена", "Сватбата на най-добрия ми приятел" и "Нотинг Хил".



Въпреки че отговор на този въпрос така и нямаше, поне разбрахме дали актрисата съжалява за роли, които е отказвала.



"Не съжалявам за нито една, защото мисля, че всичко е нещо като съдба", обяснява Джулия Робъртс, като допълва, че две големи роли, които е отказала в миналото, са за филмите "Имаш поща" и "Последният мохикан", предава lifestyle.bg.