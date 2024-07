Джулия Робъртс вече е блондинка

© След известно затишие Джулия Робъртс се завърна към киното. В момента можем да я гледаме в Leave the World Behind и Ticket to Paradise в Netflix, като междувременно тя започна работа по друго голямо заглавие.



56-годишната актриса ще участва в новия филм на Лука Гуаданино After the Hunt и именно покрай снимките му в Англия е заснета в необичайна светлина. Робъртс изостави обичайната си червеникава коса, за да бъде блондинка.



Облечена в бели панталон и тениска в комбинация със сив обемен блейзър, тя беше забелязана в Кембридж, където са част от снимките. Във филма тя играе професор в колеж, чийто най-изявен студент внезапно обвинява неин колега в нещо немислимо.



В After the Hunt участват още Андрю Гарфийлд, Айо Едебири, Клои Севини, като част от тях виждаме на снимка, споделена от самата Джулия Робъртс в профила й в Instagram. Феновете й се надявам след края на снимките тя да се върне към обичайния си червен цвят на косата, предава lifestyle.bg.