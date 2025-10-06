© виж галерията Джъстин Бийбър изглежда се наслаждава на почивка в Шотландия, само седмица след като дългогодишната му бивша приятелка Селена Гомес се омъжи за Бени Бланко.



През уикенда, изпълнителят на хита "Baby“ сподели закачлива снимка в Instagram, демонстрирайки забавната си страна, като се усмихна ярко на зашеметяващ фон от розово и оранжево небе.



Облечен в червена риза с дълъг ръкав, наметната под синьо пухено яке, певецът на "Yummy" позира с бутилка бира, правейки глупави гримаси и дори показвайки език пред камерата.



Феновете бързо реагираха на безгрижното излъчване на Бийбър. "Боже, колко е щастлив“, коментира един от тях.



Друг добави: "Щастливо дете“. Трети написа: "Той е просто баща със забавни снимки, хаха“.



Това е последната публикация на певеца на "Sorry“ в социалните мрежи след сватбата на звездата от "The Only Murders in the Building“ с музикалния продуцент Бени Бланко на 27 септември 2025 г. в Санта Барбара, Калифорния.



Двойката, която се сгоди през декември 2024 г., отпразнува с тридневно събитие, заобиколена от близки приятели и семейство.



Певицата на "Who Says" сподели официалните снимки от сватбата си чрез публикация в Instagram с надпис "27.09.25“.



Що се отнася до 31-годишния Бийбър, той се ожени за модела Хейли Болдуин през септември 2018 г., само месеци след като приключи с 33-годишната Гомес. Двойката вече има едногодишен син, Джак Блус Бийбър.