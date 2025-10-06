ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Джъстин Бийбър сияе след сватбата на бившата си Селена Гомез
През уикенда, изпълнителят на хита "Baby“ сподели закачлива снимка в Instagram, демонстрирайки забавната си страна, като се усмихна ярко на зашеметяващ фон от розово и оранжево небе.
Облечен в червена риза с дълъг ръкав, наметната под синьо пухено яке, певецът на "Yummy" позира с бутилка бира, правейки глупави гримаси и дори показвайки език пред камерата.
Феновете бързо реагираха на безгрижното излъчване на Бийбър. "Боже, колко е щастлив“, коментира един от тях.
Друг добави: "Щастливо дете“. Трети написа: "Той е просто баща със забавни снимки, хаха“.
Това е последната публикация на певеца на "Sorry“ в социалните мрежи след сватбата на звездата от "The Only Murders in the Building“ с музикалния продуцент Бени Бланко на 27 септември 2025 г. в Санта Барбара, Калифорния.
Двойката, която се сгоди през декември 2024 г., отпразнува с тридневно събитие, заобиколена от близки приятели и семейство.
Певицата на "Who Says" сподели официалните снимки от сватбата си чрез публикация в Instagram с надпис "27.09.25“.
Що се отнася до 31-годишния Бийбър, той се ожени за модела Хейли Болдуин през септември 2018 г., само месеци след като приключи с 33-годишната Гомес. Двойката вече има едногодишен син, Джак Блус Бийбър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1270
|предишна страница [ 1/212 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Андреа се забърка в нов скандал
09:49 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана попу...
09:31 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат
09:26 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета