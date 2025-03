Ед Шийрън призна за Риана

© Ед Шийрън разкри, че Риана играе огромна роля в музикалната му кариера.



34-годишният певец призна, че е написал много от песните си, мислейки за носителката на Грами. Това включва огромния му хит Shape of You.



"Риана има най-добрия вкус от всички. Тя винаги изпълнява наистина страхотни песни. Така че като автори на песни, винаги трябва да пишем песни, които да се харесат на Риана“,



Това каза изпълнителя на Photograph пред водещия на The Tonight Show Starring Джими Фалън в сряда, предаде The News.