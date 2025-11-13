Еди Мърфи отново влезе под светлините на прожекторите — този път не с шега, а с откровение. В новия си документален филм на Netflix "Being Eddie“ актьорът се връща към един от най-скандалните моменти в историята на наградите "Оскар“ — когато публично обвини Академията, че не признава заслугите на чернокожите артисти."Казах си, няма да ходя – те не признават чернокожи хора във филмите. Но после реших, че ще отида и ще го кажа на глас. Вероятно никога няма да спечеля "Оскар“ за това, но трябваше да го изрека“, спомня си Мърфи.През онази вечер на сцената той заяви:"Чернокожите няма да бъдат повече в края на влака на обществото. Искам Академията да ни признае“.Тогава, през 80-те, в 60-годишната история на "Оскарите“ едва трима актьори с черен цвят на кожата бяха печелили статуетката – Хати МакДаниел, Сидни Поатие и Луис Госет-младши.Мърфи признава, че не е осъзнавал напълно ефекта от думите си:"Просто исках да бъда забавен и да кажа нещо смислено. Не мислех за последствията“.Години по-късно актьорът все още няма "Оскар“, въпреки че през 2007 г. беше фаворит за ролята си в Dreamgirls. Мнозина смятат, че провалът на комедията Norbit, излязла точно след номинацията му, му е коствал наградата."Обичам Norbit! Да, получих три награди "Раззи“ – за най-лош актьор, актриса и актьор на десетилетието. Но хайде, не беше чак толкова зле!“, шегува се Мърфи днес.Документалният филм "Being Eddie“ ще има премиера в Netflix на 12 ноември и обещава да покаже истинското лице на холивудската легенда — без грим, без сценарий, но с много смях и истина.