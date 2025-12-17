Днес, 17 декември, един от най-харизматичните и успешни турски актьори – Толгахан Сайъшман, отбелязва своя 44-и рожден ден. Сайъшман е днес сред любимците на българската публика, привличайки вниманието на зрителите със забележителната си актьорска игра в главната роля на Фърат Болюк в турската спортна драма "Моят шампион“, която се излъчва ексклузивно в ефира на DIZI всеки делник от 21:30 часа.В хитовия турски сериал "Моят шампион“ Сайъшман влиза в ролята на Фърат Болюк – Кавказеца, легендарен боксьор, чиято история се превръща от спортна драма в емоционален разказ за бащината саможертва и неспиращата воля. След като се оттегля от ринга поради трагичен инцидент, Фърат е принуден да се завърне в бруталния свят на бокса. Причината е лична и сърцераздирателна – той трябва да спечели пари, за да осигури животоспасяващо лечение на своя син Гюнеш (Емир Озякишър), който се бори с тежко заболяване. Този емоционален заряд превръща ролята на Сайъшман в "Моят шампион“ в една от най-запомнящите се в кариерата му.Толгахан Сайъшман е сред малкото имена в турския шоубизнес, които успяват да преминат от триумф на модния подиум към статут на утвърдена филмова звезда. След като през 2005 г. печели престижния международен конкурс за мъже супермодели – Manhunt International, той бързо насочва енергията си към актьорското майсторство и кино индустрията. Участието на Сайъшман в редица турски продукции, сред които "Сезони на любовта“, "Сега и завинаги“ и "Черната перла“, го превръща в любима звезда на българската публика и синоним на харизма и екранно присъствие.Като баща на две деца, в образа си на Кавказеца, Сайъшман влага не само дълбока лична емоция, но и разчита на физическата си подготовка и любовта си към спорта, което му помага да пресъздаде бойните сцени в сериала с огромна доза автентичност.Любопитен факт е, че Толгахан Сайъшман има силна връзка с Албания – неговата баба е била родена в Албания, а през 2017 г. той сключва брак с албанската актриса и модел – Алмеда Абази. Наскоро Сайъшман споделя своите планове да се откаже от актьорската си кариера, за да се пренасочи към кариера на продуцент, тъй като иска да отделя повече време на семейството си. Освен това, Сайъшман се посвещава на бизнеса, като основният му фокус е върху строителния сектор, инвестирайки в мащабни проекти в Албания и Ирак.