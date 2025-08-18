Един от секссилмволите на Холивуд празнува днес

© Рожден ден днес празнува легендаен актьор, научи Sofia24.bg. Робърт Редфорд е един от секссилмволите на Холивуд през 60-те и 70-те години на миналия век. Той е роден на днешната дата през 1936 година в Санта Моника. Става известен с ролите си в “Цялото президетнско войнство" с Дъстин Хофман, “Далеч от Африка" с Мерил Стрийп и “Ужилването" с Пол Нюман. Носител е на множество награди като “Златен лъв" и “Оскар" за цялостен принос в киното. Познахте ли го? Става въпрос за Робърт Редфорд.



След като завършва гимназия в Лос Анджелис, през 1954 започва да учи в Университета в Колорадо на пълна стипендия благодарение на качествата си на бейзболен играч. Бейзболът му помага да запази добра спортна форма в продължение на много години. На следващата година майка му умира от рак, а той започва да пие и губи стипендията си. През 1956 заминава за Франция и Италия и се отдава на бохемски живот.



Завръща се в САЩ през 1957 и на следващата година се жени за Лола Джин Ван Вагенен от мормонските среди в щата Юта. Младоженците се местят в Ню Йорк, където Робърт Редфорд се записва да учи живопис в института Прат. Имат три деца – две момичета и едно момче, четвъртото умира от рядка болест.



Той също така учи в Американската академия за драматични изкуства. Първата му поява в киното е през 1962 г. във филма “Висока история". Там е във второстепенна роля на баскетболист. Театралният дебют на Робърт Редфорд е в “Боси в парка". Тази роля го прави звезда 5 години по-късно, когато се снима в едноименния филм. В него Редфорд си партнира с Джейн Фонда. Големият му успех идва през 1969 г. с ролята на бандита Сънданс Кид в “Буч Касиди и Сънданс Кид".



В началото на 60-те години Робърт Редфорд закупува парцел земя в Юта, който сега се е превърнал в огромно владение. Там през 1980 година създава Института Сънданс, а от 1983 година и независимия Сънданс кинофестивал. Името взима от хита си с Пол Нюман Буч Касиди и Сънданс Кид.



Бракът на Редфорд със съпругата му Лола продължава до 1985 година. През 2009 той се жени за втори път за дългогодишната си приятелка художничката Сибил Загарс.



На 82-годишна възраст той се оттегли от актьорската професия. Обяви пенсионирането си на Международния кинофестивал в Торонто, където представи предпоследния си филм “Старецът и неговото оръжие".



“Все пак никога не казвай никога", казва актьорът в интервю за американските медии и добавя: “Трябва да съм внимателен в твърде крайните изказвания, защото понякога човек променя мнението си. Усещам обаче, че сега е точният момент да се оттегля от актьорската професия.