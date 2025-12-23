Един от синовете Бекъм сложи край на спекулациите
©
Истината за семейния разрив - премахнати, блокирани или?
През последните седмици се появи съмнителна информация, че Дейвид и Виктория Бекъм са прекратили следването на сина си Бруклин в Инстаграм, което беше възприето като знак за сериозен семеен разрив. Круз категорично отрече тези твърдения. По думите му родителите му не са спрели да следват Бруклин, а напротив - той сам ги е блокирал в социалните мрежи, както постъпил и с по-малкия си брат. Това разкритие внесе яснота около объркването, свързано с активността на семейството в социалните мрежи, която стана повод за множество коментари и догадки от фенове и последователи.
Круз поясни, че Дейвид и Виктория Бекъм продължават да следват останалите си деца онлайн, но Бруклин и съпругата му Николa Пелц не отвръщат със същото. Според близки до семейството ситуацията е тъжна и болезнена, особено за родителите, които се надяват на подобрение в отношенията. Но какво следва между тях - предстои да разберем.
Припомняме, че преди време Круз публикува емоционално послание в социалните мрежи, което много хора възприеха като опит за помирение. Той сподели снимки с братята си и написа, че животът е твърде кратък, за да се трупат недоизказани неща, и че е важно хората да разговарят помежду си. Публикациите му бяха приети като знак, че желае възстановяване на връзката с Бруклин.
Според медийни информации напрежението в семейството датира още от 2022 година и е свързано със събития около сватбата на Бруклин и Николa Пелц, включително спорове около булчинската рокля. Оттогава отношенията остават обтегнати, като през последната година Бруклин и съпругата му пропуснаха редица важни семейни събития.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина британският певец и композитор Крис Риа
17:27 / 22.12.2025
Дениз Хайрула: Виктор е стиснат
17:27 / 22.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.