Една от най-емблематичните ленти на XXI век се завръща на големия екран
©
Новият официален трейлър на "Дяволът носи Прада" 2 вече е факт и загатва за завръщане към острия диалог, иронията и напрежението, които превърнаха оригинала в световна сензация. Видеото създава усещане за сблъсък между миналото и настоящето, между утвърдения авторитет и новите реалности на модната индустрия, като ясно подсказва, че стилът може да се променя, но властта винаги намира начин да се наложи.
Режисьор на "Дяволът носи Прада" 2 е Дейвид Франкел , който отново работи по сценарий на Алайн Брош МакКена. В култовите си роли се завръщат Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Станли Тучи, а към тях се присъединяват и нови персонажи, които внасят свежа енергия и нови конфликти.
Влезте отново в света на висшата мода с "Дяволът носи Прада" 2 – от 1 май само в кината.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина Брижит Бардо
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.