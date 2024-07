Една от най-големите легенди в музиката днес става на 84

© Една от най-големите легенди в музиката на всички времена, днес има повод да почерпи. Роден е на днешната дата през 1940 година.



Родното място на Ринго Стар е Ливърпул. Израства в пристанищната част Dingle. Родителите му се разделят рано. Допълнително детството му е изпълнено с безбройни заболявания. Преди да се присъедини към Бийтълс той е барабанист на Rory Storm & the Hurricanes от 1959 до 1962 г. Двете банди често се срещат в Ливърпул и така Ринго прави контакт с Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън.



Бийтълс



През август 1962 г. Бийтълс сключват договор за грамофонни плочи, а се нуждаят от нов барабанист. Така в бандата пристига Ринго Стар. За песента Love me do (5 октомври 1962 г.) за барабанист е избран Ринго.



Неговият музикален талант е изявен най-вече в ударните инструменти. По-малко се занимава с пеене и композиране. От всички Бийтълси той пише най-малко песни. Негови композиции са Octopus's Garden (за Abbey Road) и Don't Pass Me By (за Бийтълс).



Соло-кариера



Веднага след разпадането на Бийтълс Стар започва да работи върху първия си соло-проект Sentimental Journey.



Семейство



Ринго Стар се запознава в Ливърпул с фризьорката Мари Кокс (Морийн Старки Тайгрет, род. 4.8.1946) през 1962 г., същата седмица, когато се присъединява към Бийтълс. Те се женят през февруари 1965 г. Мениджърът на "Бийтълс“ Брайън Епщайн е кум, а вторият баща на Ринго Хари Грейвс и колегата му в Бийтълс Джордж Харисън са свидетели. Бракът им става обект на новата песен "Лекувай го нежно, Морийн“ на "Chicklettes“. [5] Ринго и Морийн имат три деца: Зак (р. 14.9.1965), Джейсън (р. 19.8.1967) и Лий (р. 11.11.1970). През 1971 г. Стар купува дома на Ленън "Титънхърст парк“ в село Сънингхил, графство Бъркшир и премества семейството си там. През 1975 г. двойката се развежда след многократните изневери на Стар. По-късно той признава, че е "пиян, бияч на жени и отсъстващ баща“. Морийн се омъжва през 1989 г. за американския бизнесмен Исак Тайгрет, с когото има двегодишна дъщеря, а по-късно заболява от левкемия и умира на 48-годишна възраст през 1994 г.



Стар се запознава с американската актриса Барбара Бах (род. 27.8.1947) през 1980 г. на снимачната площадка на филма "Пещерният човек“ и двамата се женят в кметството на Мерилебоун (Лондон) на 27 април 1981 г. През 1985 г. той е първият от Бийтълс, който става дядо при раждането на дъщерята на Зак Старки – Татя Джейн. Зак също е барабанист и прекарва времето си с рок-групата Ху по време на редовните отсъствия на баща си, а след кратко време става член на Оейсис. Той е свирил заедно с баща си по време на няколко турнета на All-Starr Band. Стар има осем внука: един от Зак, четири от Джейсън и трима от Лий. През 2016 г. той е първият Бийтълс, който става прадядо.