Една от певиците на ABBA се завръща със солова кариера

© Певицата от легендарната група ABBA Агнета Фалтског изненадващо реши да се завърне като солов изпълнител на фона на успеха на шведската поп група, която издава нова музика.



Продуцирайки няколко солови албума в кариерата си, 73-годишната Агнета обяви, че ще представи нов сингъл като соло изпълнител тази седмица. Пишейки в Instagram на своите 28 000 последователи, Агнета сподели откъс от новата си музика, като написа: "И така... накъде да отидем оттук?".



Новият сингъл "Where Do We Go From Here“ беше пуснат в четвъртък, 31 август, по BBC Radio 2. Съобщава се, че Агнета е сключила огромна звукозаписна сделка с BMG, информира "Телеграф".