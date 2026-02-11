Една от пробивните ни певици заплашена със съобщение
“Имаше заплашителен коментар към Мила. Тя щеше да има концерт и в това съобщение се казваше: "Много скоро ще си платиш". Събитието беше на открито и аз стоях на тръни. Филмирах се жестоко тогава", признава Ваня.
Все пак нищо лошо не се случи на нейната дъщеря. Даже напротив - напоследък тя пробива все повече в българската музикална индустрия, пише Телеграф.
Разкриха от какво е починала Катрин О’Хара
16:44 / 10.02.2026
Ето как Христо Стоичков отбеляза рождения си ден
16:26 / 10.02.2026
Ромина Тасевска била на косъм от смъртта
15:53 / 10.02.2026
Скандал между Катя Близнакова и Тони Димитрова
14:18 / 10.02.2026
Синът на Краси Куртев: Песента "Завинаги" е разговор чрез музика ...
13:25 / 10.02.2026
Новите разкрития за принц Андрю са повече от гнусни
13:21 / 10.02.2026
Стефанов 24
преди 29 мин.
Кифла,ама тъпа! Идеална реклама на тъпотията. На масата,сред чиниите с цървулите!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.