Кралският редактор на The Mirror Ръсел Майърс разкрива нови подробности за отношенията между принцовете Уилям и Хари в книгата "Уилям и Катрин: Интимната вътрешна история“. Според дворцови източници, напрежението между братята се е натрупвало с години, а напускането на семейство Съсекс се превръща в повратна точка, която окончателно разрушава връзката им.Уилям преживява решението на Хари болезнено. Спомените от близкото им детство и взаимната подкрепа след смъртта на майка им постепенно са засенчени от конфликти. Катрин, наблюдаваща ситуацията като "външен човек“, вижда как Хари и Меган все по-трудно приемат ограниченията на монархията. Тя смята, че различията между "наследник и резервен“ правят раздялата почти неизбежна."Ти просто не разбираш Африка“Идеята за модернизиране на ролята на кралското семейство първоначално обединява братята, но скоро се превръща в източник на напрежение. Уилям иска активна промяна чрез конкретни каузи, особено в областта на околната среда и Африка - тема, към която изпитва дълбока лична връзка.Хари обаче възприема инициативите като навлизане в негова територия. По време на среща той дори заявява: "Ти просто не разбираш Африка“, което показва колко силно съперничество вече съществува между тях.При първата среща Меган прави добро впечатление - очарова кралицата и се държи уверено. Катрин я описва като дружелюбна, макар и прекалено непосредствена. Скоро обаче медийният натиск променя ситуацията.След негативни публикации Хари реагира остро и без съгласуване с двореца публикува официална позиция срещу медийния тормоз и расовите намеци. Това нарушава традиционната йерархия и води до напрежение с Уилям и Чарлз, които смятат реакцията за прибързана.Предупреждението на Уилям към Хари за бързината на връзката му с МеганУилям предупреждава брат си да не прибързва с връзката. Макар да харесва Меган и да се радва на щастието на Хари, той се притеснява от сблъсъка на характери и различните стилове на живот. Влюбеният Хари обаче отказва да приеме съветите.Катрин е била готова "да даде шанс на Меган“Въпреки различния им произход, Катрин искрено се опитва да изгради отношения с Меган и настоява Уилям да поддържа връзка с брат си. Заедно със Софи, графиня на Уесекс, тя се опитва да помогне на Меган да се адаптира към кралския живот, но усилията им остават без резултат.Гневът на Хари: Двоен стандарт за сигурността на Меган и КейтКонфликт възниква и около сигурността на Меган. След онлайн атаки Хари настоява за държавна охрана, но му е отказано до сключването на брак. Той възприема това като двоен стандарт спрямо Катрин и се чувства предаден, особено когато Уилям отказва да се намеси в правителственото решение.Притесненията на Уилям и Кейт за "фантастичната четворка“С нарастването на напрежението отношенията между екипите също се влошават. Според източници атмосферата става изтощителна, с постоянни конфликти и недоволство, което кара Уилям и Катрин да се съмняват в бъдещото сътрудничество между двете двойки.Катрин е виждала раздялата като неизбежнаДълго време посредник между братята, Катрин стига до извода, че повече не може да ги сближи. Тя започва да вярва, че поведението на Съсекс показва по-дълбок план и че раздялата е въпрос на време. Според източници тя намира Меган за настъпателна и усеща нарастваща токсичност в отношенията.Уилям чувства, че е изгубил брат сиСлед публичните изяви и документалния филм на Хари и Меган, Уилям усеща, че брат му се е променил - станал е по-гневен, обсебен от миналото и недоверчив. Въпреки това той продължава да изпитва силна обич към него.Катрин губи доверие в Хари и МеганИнтервюто пред Опра задълбочава кризата. Обвиненията срещу кралското семейство създават усещане за предателство, а разкриването на лични разговори окончателно разклаща доверието на Катрин. Според източници тя стига до извода, че всякакви бъдещи контакти с Хари и Меган трябва да бъдат внимателно контролирани.