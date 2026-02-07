Анна-Шермин изненада последователите си в социалните мрежи с романтичен нощен кадър, който веднага отприщи вълна от коментари и догадки.Моделката публикува снимка от вечеря в компанията на добре познати лица от "Ергенът: Любов в рая".На кадъра Анна-Шермин позира заедно с Джан Микеле, Виктор и Кристина в стилно нощно заведение. Атмосферата е лежерна, но достатъчно загадъчна, за да предизвика интереса на феновете на предаването.Още по-любопитен се оказа втори кадър, публикуван от Шермин, на който ясно се вижда, че тя се намира в автомобила на Джан Микеле. Това веднага насочи вниманието към предприемача, който съвсем наскоро публично разкри, че се е разделил с половинката си от предаването – Габриела Михайлова, пишат от Блиц.Комбинацията от вечеря, нощна атмосфера и кадър от колата беше достатъчна, за да разпали слуховете за възможна нова близост между Анна-Шермин и Джани.Засега нито Анна-Шермин, нито Джан Микеле дават яснота какъв е характерът на срещата. Дали става дума за напълно приятелско събиране между познати от риалити формата, или за първи сигнал за по-специални отношения – това остава загадка.Едно обаче е сигурно: с няколко снимки и без нито една дума в повече Анна-Шермин отново успя да насочи прожекторите към себе си и да раздвижи феновете на "Ергенът: Любов в рая“. А дали това е просто вечеря или начало на нова риалити интрига – тепърва ще разберем.