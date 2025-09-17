Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Едната тъне в лукс, другите две са на улицата
Автор: Екип Burgas24.bg 12:37Коментари (1)41
©
Докато едната празнува в лукс с балони и мечета, другите просят в Англия и духат свещички на пейка с малка тортичка

Вяра, Надежда и Любов, които празнуват имен ден днес, не са скарани. От години се твърди, че между Любов и другите две тризначки царят напрежение и омраза. Причината за това е, че докато първата живее в уют с мъж, дете и стабилно финансово положение, сестрите й оцеляват по улиците на Лондон, в истинска мизерия, като често няма какво да ядат и къде да спят.

Според Любов между тризначките няма напрежение и всичко е наред.

"Не сме скарани със сестрите ми" твърди Любов, когато слуховете за раздор между тях отново плъзнаха из мрежата. Поводът бе слух за скандал помежду им на рождения им ден.

Миналата сряда тризначките отпразнуваха 40-и рожден ден. Вяра и Надежда качиха клипче в социалните мрежи - седнали на пейка, пред тях малка тортичка със свещичка. "Наздраве!", казва Надежда, а гласът й трепери. Двете отпиват глътка шампанско от пластмасови чашки и се усмихват - скромен, но трогателен опит да отбележат празника.

Само ден по-рано обаче съдбата им е била безмилостна.

"Намерихме стая, където да спим. Струваше 50 паунда, но рецепционистът поиска 90. Ние бяхме успели да съберем само 50 и казахме, че повече нямаме. Изгони ни да спим на стълбите", разказват сестрите със сълзи в очите. Така празничният ден идва след безсънна нощ под открито небе.

Съвсем различна е картината в дома на Любов. В същия ден тя посреща рождения си ден в стая, пълна с балони и плюшени мечета. Усмихната и спокойна, обградена от близките си, тя качва снимки и пише: "Това е краят на една ера. Животът е труден, но и красив. Наздраве за 40-годишнината!".

Контрастът е шокиращ - на едно място пейка, тортичка и бездомие, а на друго - уют, семейство и сигурност. Феновете обаче не прощават - заляха социалните мрежи с критики към Любов, че не помага на сестрите си. "Как може едната да живее в лукс, а другите да спят на улицата?", питат те. А Любов от своя страна харесва коментари на потребители, които гласят, че сестрите сами са избрали да мързелуват, вместо да работят и да си осигурят добър живот.

А някога тризначките бяха неразделни...

Сестрите Вяра и Надежда признават, че често нощуват върху кашони или в палатка, а храна намират благодарение на милостиня. "Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра.

"Англия не помага, няма консул, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда.

Любов остава категорична: "Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга", пише HotArena.



Още по темата: общо новини по темата: 1039
17.09.2025 Киану Рийвс с тайна сватба
17.09.2025 Ергенът Алек стана баща
16.09.2025 Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
16.09.2025 Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors"
16.09.2025 Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия!
16.09.2025 Българка е втора по красота в Европa
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И трите заедно или поотделно тънат в грозота и простотия! Тва е!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Перете кърпите си за баня през няколко дни!
10:41 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:40 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:11 / 17.09.2025
Съдбоносен край на септември за тези зодии
08:59 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:47 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
23:10 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: