Двете филмови легенди Ал Пачино и Робърт де Ниро позираха заедно за снимки в първата си обща рекламна кампания.Те са другари от десетилетия, но рядко застават заедно пред камерата. Сега Де Ниро пусна в Х черно-белите кадри със заглавие: "Аз и най-добрият ми приятел“.Зверовете на Холивуд позират с две черни якета на италианска марка. Де Ниро и Пачино са може би най-известната филмова двойка, защото заедно са участвали в най-големите филми на Холивуд - "Кръстникът II“ през 1974 г., "Жега“ през 1995 г., "Праведното убийство“ през 2008 г. и накрая "Ирландецът“ през 2019 г.Кампанията на "Монклер“, наречена 'Warmer Together', отбелязва връзката между двамата приятели, изследвайки както физическата топлина, въплътена в якетата на марката, така и вътрешната топлина, която идва от приятелството и емоционалната близост. Заснета в Ню Йорк от световноизвестния портретен фотограф Платон, историята на Ал Пачино и Робърт де Ниро се разгръща чрез черно-бели кадри, както и селекция от късометражни филми и моменти зад кулисите. В цялата кампания се изследват петте теми за приятелство, уважение, връзка, доверие и топлина.Макар и прехвърлили 80-те, двамата имат напоследък още нещо общо - станаха за пореден път бащи на преклонна възраст. През 2023 г. Ал се сдоби със син Роман, а Де Ниро с дъщеря Джия, пише "Телеграф".