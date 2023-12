© виж галерията Цветът на очите ни е генетичен признак и именно поради тази причина той зависи от цвета на очите на нашите родители. Най-разпространеният цвят очи в световен мащаб е кафявият, следван от синият, а най-рядък е зеленият. Това, което определя цвета на окото ни, е концентрацията на пигмент, познат като меланин, в задната част на ириса.



Колкото повече меланин се съдържа там, толкова по-тъмни ще са очите ви. И обратното, колкото по-малко концентрация на меланин има в задната част на ириса ви, толкова по-светли ще бъдат очите ви.



Интересно е, че много от нашите идоли – в киното и музиката се оказват нестандартни, а може би, в това им е чарът.



Един от тях е Дейвид Бауи, който беше, и още е легенда в поп музиката. В продължение на повече от четири десетилетия той се слави като новатор, особено с работата си през 70-те на 20 век.



Първият хит на Бауи "Space Oddity“ достига топ 5 на Великобритания след излизането си през юли 1969 г. След тригодишен период на експериментиране той отново се издига през 1972 г. по време на ерата на глемия рок с пищния андрогинен образ на Зиги Стардъст, ръководен от хитовия сингъл "Starman“ и албума "Възход и падение на Зиги Стардъст и паяците от Марс“. През 1975 г. Бауи постига първия си голям успех в Америка с номер едно сингъла "Fame“ и хитовия албум "Младите американци“



Това е първият от трите албума в сътрудничество с Брайън Ино. "Low“ (1977), "Heroes“ (1977), "Lodger“ (1979) – така наречената "Берлинска трилогия“. Всички достигат британския топ пет и получават овациите на критиците.



След непостоянен комерсиален успех в края на 70-те Бауи достига до номер едно във Великобритания със сингъла от 1980 г. "Ashes to Ashes“, албума "Scary Monsters (And Super Creeps)“ и "Under Pressure“. Последното му турне, Reality Tour, е през 2003 – 2004. Последното му изпълнение на живо е на благотворително събитие през 2006 г.



Легендарният изпълнител Дейвид Бауи почина на 69 г., през 2016 година. Причината за смъртта му беше рак, с който музикантът се бори 18 месеца.



Други популярни личности с тази аномалия са: Мила Кунис, Джейн Сиймур, Деми Мур...и още много успели в Холивуд.