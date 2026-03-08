Анджела Чесуърт се сблъсква със стигмата заради теглото си, когато е едва на 10 години. Още от малка родителите й я водят на различни диетолози и лекари, а съучениците в училище вече са започнали да я обиждат и да й се подиграват.Анджела ни разказва пред bTV, че една от съученичките й я причаквала всеки ден на входа на училището и я карала да й носи 20 пенса и шоколадово блокче. Ако Анджела не го направи – ще бъде набита. Насилничката ѝ казвала, че го прави "за нейно добро, за да не става още по-дебела“. Тормозът продължил почти две години.А 10-годишната Анджела започнала да вярва, че насилничката й е права – Анджела заслужава всичко това, което й се случва просто защото е с наднормено тегло. Когато не успявала да отдели 20 пенса или да купи шоколадово блокче, изпадала в ужас да отиде на училище – знаела, че ще бъде бита и обиждана, че е дебела. Затова в дните, в които нямала какво да занесе на съучениците си, Анджела пиела оцет, за да предизвика повръщане и да не отиде на училище.След едно интервю, в което Анджела разказала за борбата си със затлъстяването, получила стотици съобщения, в които я обвинявали, че тя "сама си е виновна за това, което й се случва“. Едно от съобщенията гласяло: "Трябва просто да изчезнеш и да умреш, за да може някой наистина болен да получи помощ.“.Анджела е преминала през всички възможни диети и е изпълнявала е всички стриктни указания на лекарите. Ефект: или нулев, или краткосрочен. В един момент стигнала до 152 килограма и била диагностицирана с високо кръвно налягане, със сънна апнея и с риск за живота й. След 30 години нападки, обиди и омраза, тя се подлага на бариатрична хирургия и в продължение на години успява да задържи 63 килограма свалено тегло.Днес Анджела е застъпник за хората със затлъстяване. Тя казва, че най-големият проблем е стигмата – убеждението, че хората със затлъстяване са "мързеливи, лакоми, без воля“. С посланията си Анджела иска хората да разберат, че затлъстяването е заболяване, което изисква лечение, подкрепа и разбиране.По време на Weight Talk Summit в Лондон експерти в областта на затлъстяването алармираха, че над 1 милиард души по света живеят със затлъстяване, а до 10 години броят им ще се увеличи до 3 милиарда. Затлъстяването води след себе си и редица усложнения – излишните килограми могат да бъдат причина за над 200 придружаващи заболявания, сред които сърдечно-съдови заболявания, диабет, някои видове рак, заболявания на стомашно-чревната система."Затлъстяването е комплексно заболяване, което се развива и проявява по различни начини, затова е важно да се разбере историята на всеки човек: как се е развило теглото му и как влияе на живота му. Сериозното лечение на затлъстяването изисква солидна научна основа, дългосрочен ангажимент и съпричастност“, отбеляза д-р Скот Буч, специалист в областта на затлъстяването. Той допълни още, че масово хората все още смятат, че затлъстяването е естетически проблем, а не заболяване."Затлъстяването се представя в социалните медии като ИЗБОР, а хората, които страдат от затлъстяване са определени като "мързеливи“ – това пък отбеляза д-р Стефани Бейкър, професор по социология в City University St. George’s University, Лондон."Ако затлъстяването е избор, защо бих избрала да бъда обиждана всеки ден на улицата, всеки ден да се боря със стигмата и всеки ден да се чувствам изолирана?!“, допълни Анджела Чесуърт по време на събитието.Експертите се обединиха около тезата, че първата стъпка в борбата със заболяването е именно преодоляването на стигмата, че затлъстяването е естетически проблем и избор."В повечето държави затлъстяването не е разпознато като "заболяване“ и то не се лекува по здравна каса – ако затлъстяването не се разпознае като заболяване на държавно ниво, броят на заболелите ще продължи да расте.“, алармира д-р Бруно Халперн от World Obesity Federation."Трябва да адресираме затлъстяването не само като проблем с килограмите, а като хронично прогресиращо невроендокринно заболяване, което изисква задълбочен подход и дългосрочно лечение, както лекуваме хронични заболявания. Затлъстяването е отправна точка за над 200 придружаващи заболявания и една от причините за смърт в глобален аспект. В днешно време разполагаме с много мощни оръжия в борбата срещу затлъстяването, сред които е и фармакотерапията. Така че, изключително важно е хората със затлъстяване да се обърнат към подходящия специалист, който е експерт в сферата на затлъстяването, за да бъдат сигурни, че са в добри ръце, когато става въпрос за тяхното здраве“, каза ендокринологът д-р Райна Стоянова, гост на Weight Talks Summit.А на финала на форума Анджела Чесуърт призова: "Не се срамувайте да потърсите помощ. Бъдете открити и честни – със семейството, приятелите и близките ви. Не се фокусирайте върху килограмите, а се фокусирайте върху здравето! И помнете – не сте сами!“.България се нарежда на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните и на пето място при децата. Национално проучване на агенция "Тренд“ от 2024 г. показва, че около 40% от българите имат индекс на телесна маса над здравословната норма.Теглото освен здравословен проблем, оказва влияние и върху икономиката на домакинството. По данни на агенцията 5% от българите са отсъствали от работа поради здравословен проблем, свързан с килограмите. Това отсъствие е регулярно и за 39% се повтаря на няколко месеца. 48% от българите, участвали в проучването, са правили опит да отслабнат, а 42% са направили повече от четири опита за намаляване на теглото.Съпътстващите затлъстяването заболявания са разнообразни. Високо кръвно налягане са посочили 46% от респондентите, 23% - висок холестерол, а 21% се оплакват от здравословни състояния, свързани със ставите. От висока кръвна захар се оплакват 14%, а от сънна апнея страдат 11%.